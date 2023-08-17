إيمان غنيم: قدمت بهية كما كتبها نجيب سرور، وكان مرجعي فلاحة محمود مختار

عبرت الفنانة إيمان غنيم عن سعادتها بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة دور أول في المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته السادسة عشرة، وذلك عن دور "بهية" في مسرحية "ياسين وبهية" والتي حصدت أيضا ثاني أفضل عرض بالمهرجان.

إيمان غنيم

وقالت إيمان غنيم في تصريح ل "فيتو" أن حصولها على جائزة من لجنة تحكيم العروض والتي يرأسها الفنان الكبير أشرف عبد الغفور والمعروف بدقته وإنصافه أمرا مهما للغاية، متابعة: "قدمنا العرض وشخصياتنا به كما هو وكما قدمناه قبل المهرجان دون تعديل أو حذف أو إضافة".

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نجيب سرور

وعن شخصية "بهية" التي جسدتها في المسرحية تابعت: "حبيت أقدم الشخصية زي ما كتبها نجيب سرور وتخيلها وأحبها.. ولم ابتكر أو أضيف جديدا عن ذلك.. وبهية هي شخصية اعتبارية مش شخصية حقيقية فهي رمز للست المصرية".

وأضافت إيمان غنيم أن الشخصية أيضا رمزا لمصر، قائلة: "نجيب سرور كان يكتب عن مصر بعشق وصفها بأجمل ما يتمناه.. وأنا أيضا كان مرجعي في تقديم الشخصية تمثال فلاحة محمود مختار وما يمثله من رمز للست المصرية".

مسرحية ياسين وبهية

العرض المسرحي "ياسين وبهية" للكاتب الكبير نجيب سرور، وإخراج يوسف مراد منير، البطولة للفنانين: حازم القاضي، إيمان غنيم، يوسف مراد، آية أبو زيد، ليلى مراد، كريم طارق، بهاء سليمان، أحمد شحاتة، مصطفى علاء، محمد البرنس، حسام حسن، أحمد عادل، ريمون أشرف، صابر علي.

المهرجان القومي للمسرح المصري

وأقيمت فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وحملت الدورة اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".