الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

إيمان غنيم: قدمت بهية كما كتبها نجيب سرور، وكان مرجعي فلاحة محمود مختار

إيمان غنيم، فيتو
إيمان غنيم، فيتو

عبرت الفنانة إيمان غنيم عن سعادتها بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة دور أول في المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته السادسة عشرة، وذلك عن دور "بهية" في مسرحية "ياسين وبهية" والتي حصدت أيضا ثاني أفضل عرض بالمهرجان. 

إيمان غنيم 

وقالت إيمان غنيم في تصريح ل "فيتو" أن حصولها على جائزة من لجنة تحكيم العروض والتي يرأسها الفنان الكبير أشرف عبد الغفور والمعروف بدقته وإنصافه أمرا مهما للغاية، متابعة: "قدمنا العرض وشخصياتنا به كما هو وكما قدمناه قبل المهرجان دون تعديل أو حذف أو إضافة". 

Advertisements

نجيب سرور 

وعن شخصية "بهية" التي جسدتها في المسرحية تابعت: "حبيت أقدم الشخصية زي ما كتبها نجيب سرور وتخيلها وأحبها.. ولم ابتكر أو أضيف جديدا عن ذلك.. وبهية هي شخصية اعتبارية مش شخصية حقيقية فهي رمز للست المصرية".

وأضافت إيمان غنيم أن الشخصية أيضا رمزا لمصر، قائلة: "نجيب سرور كان يكتب عن مصر بعشق وصفها بأجمل ما يتمناه.. وأنا أيضا كان مرجعي في تقديم الشخصية تمثال فلاحة محمود مختار وما يمثله من رمز للست المصرية". 

مسرحية ياسين وبهية 

العرض المسرحي "ياسين وبهية" للكاتب الكبير نجيب سرور، وإخراج يوسف مراد منير، البطولة للفنانين: حازم القاضي، إيمان غنيم، يوسف مراد، آية أبو زيد، ليلى مراد، كريم طارق، بهاء سليمان، أحمد شحاتة، مصطفى علاء، محمد البرنس، حسام حسن، أحمد عادل، ريمون أشرف، صابر علي.

المهرجان القومي للمسرح المصري 

وأقيمت فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وحملت الدورة اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

مسرحية ياسين وبهية ترفع شعار كامل العدد خلال عرضها بالمهرجان القومي (صور)

"سيدتي أنا" أفضل عرض بالمهرجان القومي للمسرح وياسين وبهية ثانيا ( صور )

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إيمان غنيم نجيب سرور مسرحية ياسين وبهية ياسين وبهية المهرجان القومي للمسرح جوائز المهرجان القومي للمسرح

مواد متعلقة

"سيدتي أنا" أفضل عرض بالمهرجان القومي للمسرح وياسين وبهية ثانيا ( صور )

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 16 ( صور )

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية قوية خلال ساعات، محافظ البنك المركزي الأبرز

نجيب ساويرس: محمد بن زايد حكيم العرب

تنسيق كلية إعلام من علمي علوم 2023، مؤشرات المرحلة الثانية

تعرف على إيرادات فيلم العميل صفر لـ أكرم حسني

235 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

أوسوريو ومعاونوه يتسلمون راتب شهرين من الزمالك

ننشر تفاصيل حديث أحمد مرتضى منصور وزيزو بشأن عرض الشباب السعودي

نوال المحلاوى، المرأة الحديدية بالأهرام التي خانت ثقة هيكل وباعت عبد الناصر للسوفيت

Advertisements

منوعات

المزيد

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

فتاة تشتري جميع علب الفول السوداني في الطائرة لسبب غريب

إنجاز طبي غير مسبوق، كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بعد شهر من زراعتها

طفل صيني يشكو والدته للشرطة ويطالب بوضعه في دار أيتام لسبب غريب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب في البورصة المصرية اليوم 17-8-2023

استقرار سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 17-8-2023

سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 17-8-2023

ثبات سعر اليورو اليوم الخميس 17-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر 10 أحاديث يتداولها الناس ولا يعرفون أنها قدسية

ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية