"سيدتي أنا" أفضل عرض بالمهرجان القومي للمسرح وياسين وبهية ثانيا
حصد عرض سيدتي أنا من إنتاج البيت الفني للمسرح، المركز الأول في مسابقة العروض المسرحية بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض.
فيما احتل المركز الثاني عرض "ياسين وبهية" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، والتابعة للبيت الفني للمسرح.
جاء ذلك حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان.
المهرجان القومي للمسرح المصري
وأقيمت فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وحملت الدورة اسم الزعيم عادل إمام.
وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".
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