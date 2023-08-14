القائمة الكاملة للفائزين بجوائز المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 16

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض عن جوائز الدورة السادسة عشرة، وذلك خلال حفل ختام المهرجان المقام على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

جوائز المهرجان القومي للمسرح

وجاءت قائمة الجوائز كالتالي:

حصد جائزة أفضل مخرج مسرحي محسن رزق عن عرض "سيدتي أنا"، فيما حصد جائزة أفضل مخرج صاعد يوسف مراد منير عن عرض ياسين وبهية.

أما جائزة أفضل دور أول رجال مناصفة بين كل من ياسر عزت عن عرض ستوكمان وياسر القاضي عن عرض ياسين وبهية.

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وجائزة أفضل دور ثان رجال ففاز بها مناصفة كل من عمر الشرنوبي عن عرض “مسافر ليل” وإياد أمين عن عرض “الزائر”، وجائزة أفضل ممثل صاعد كانت مناصفة بين كل من سعيد سلمان وميشيل عادل.

وحصدت جائزة أفضل دور أول نساء مناصفة بين كل من فاطمة محمد علي عن عرض “سيب نفسك” وإيمان غنيم عن عرض “ياسين وبهية”، فيما كانت جائزة أفضل دور ثان نساء مناصفة بين كل من آية أبو زيد عن عرض “ياسين وبهية” ويارا المليجي عن عرض “الزائر”.

وفازت بجائزة أفضل ممثلة صاعدة مناصفة بين كل من إسراء سامح وسلمى نصر وياسمين أشرف بطلات عرض “ثلاثة مقاعد في القطار الأخير”.

و جائزة أفضل مؤلف مسرحي حصدها مناصفة كل من أحمد محيي عن عرض "شابوة" وأحمد نبيل عن عرض "قرب قرب"، فيما حصد جائزة أفضل مؤلف صاعد مناصفة كل من مايكل مجدي عن عرض "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير"، ومحمد السوري عن عرض "استدعاء ولي أمر".

ويمنح المهرجان أيضا جائزة أفضل تصميم ديكور فاز بها مناصفة كل من حمدي عطية عن عرض "سيدتي أنا" ومحمود صلاح عن عرض "احدب نوتردام"، وجائزة أفضل تصميم أزياء فاز بها مناصفة كل من مروة عودة عن عرض "سيدتي أنا"، هناء النجدي عن عرض "الرجل الذي أكله الورق".

أما جائزة أفضل تصميم إضاءة فاز بها محمود الحسيني كاجو عن عرض "الرجل الذي أكله الورق"، وجائزة أفضل موسيقى مسرحية فاز بها عرض "أوليڤر".

وحصد جائزة أفضل تصميم استعراضات مناصفة كل من كريمة بدير عن عرض "حتشبسوت" لفرقة فرسان الشرق، ورحيل عماد عن عرض "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير".

وحصد جائزة أفضل دراماتورج مناصفة بين كل من إسراء محمود عن عرض "موت معلق" والمأخوذ عن رواية خوزيه سارامادو، وأحمد عصام عن عرض "المنفى" والمأخوذ عن نص بهاء طاهر "الحب في المنفى.

أما جائزة الأشعار ففاز بها عادل سلامة عن مسرحية "سيدتي أنا".

وجائزة أفضل دعاية مسرحية فاز بها أحمد بلال عن عرض "الدنيا لما تضحك".

وحصد جائزة المقال النقدي التطبيقي الكاتب الصحفي والناقد محمد عبد الرحمن زغلول، أما جائزة البحث النظري فكانت من نصيب أحمد مجدي.

وأخيرا جائزة التأليف المسرحي والتي تحمل اسم الكاتب الراحل محمد أبو العلا السلاموني ففاز بالمركز الأول بها هاني مصطفى قدري، أما المركز الثاني فكان من نصيب أحمد رجائي، والمركز الثالث كان من نصيب أحمد سمير قرني.

ومنحت لجنة التحكيم جوائز خاصة لبعض الاجتهادات المميزة والأداء الجماعي وكانت من نصيب كل من فريق عرض "سهرة المحروسة"، وفريق عرض "مارا صاد"، وفريق عرض "أوليڤر"، وفريق عرض "أحدب نوتردام".

المهرجان القومي للمسرح المصري

وأقيمت فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وحملت الدورة اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".