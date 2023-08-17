الخميس 17 أغسطس 2023
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منوعات

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

ثعبان،فيتو
ثعبان،فيتو

أطلق علماء في البيرو على نوع جديد من الثعابين اسم الفنان الأمريكي الشهير هاريسون فورد، تقديرًا منهم لجهود نجم "إنديانا جونز" في أعمال الحفاظ على البيئة.

وقالت جامعة سان ماركوس الوطنية الأربعاء إن الأفعى التي يبلغ قطرها 40 سنتيمترًا اكتُشفت لأول مرة في  مايو 2022 في حديقة "أوتيشي" الوطنية.

لكن لم يستنتج الباحثون قبلًا أنها نوع غير معروف من الأفاعي سابقًا.

وأُطلق على هذا النوع ذي اللون البني المصفرّ مع بقع سوداء وبطن أسود وعيون نحاسية، الاسم العلمي "تاكيمينويديس هاريسونفوردي" Tachymenoides harrisonfordi.

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وعُثر على هذا النوع من الثعابين لأول مرة من جانب فريق باحثين بقيادة عالم الأحياء الأمريكي الألماني إدغار لير.

وقال لير لوكالة "فرانس برس"، من ولاية إيلينوي الأمريكية، إن النوع الجديد بات يحمل اسم فورد تقديرًا لنشاط النجم الهوليوودي في القضايا البيئية.

وأضاف: "اكتشفتُ أن هاريسون فورد وافق على استخدام اسمه من خلال استشارة أجرتها منظمة الحفظ الدولية"، وهي منظمة غير حكومية.

ولفت لير إلى أن الثعبان اكتُشف في منطقة لا يمكن الوصول إليها إلا بطائرة مروحية.

وأوضح أن العلماء في فريقه احتاجوا "سبعة أيام للعثور عليه".

وأضاف لير أن هذا الثعبان غير مؤذٍ للبشر، لكنه مفيدا في صيد الضفادع والسحالي.

وقاد لير فريقًا من الباحثين من جامعة سان ماركوس الوطنية وجامعة فلوريدا الدولية وجامعة إيلينوي ويسليان.

ونشرت مجلة سالاماندرا الألمانية المختصة بعلم الزواحف، الثلاثاء، دراسة عن اكتشاف هذا الثعبان.

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البيرو الثعبان الزواحف القضايا البيئية هاريسون فورد جدي

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