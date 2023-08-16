الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

مكعبات الخيار والبطاطس لبشرة خالية من العيوب والهالات السوداء

بشرة صافية، فيتو
بشرة صافية، فيتو

العناية بالبشرة من أهم طرق مقاومة التجاعيد المبكرة والخطوط في البشرة، لذا تهتم الفتيات كثيرا بتطبيق خطوات العناية بالبشرة.

والعناية بالبشرة لا تتم إلا من خلال التغذية السليمة والنوم المبكر والتركيب اليومي والوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة.

مكعبات الخيار والبطاطس لبشرة صافية 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، مكعبات الخيار والبطاطس لبشرة صافية خالية من العيوب.

المكونات:-

ثمرة خيار

ثمرة بطاطس

الطريقة:-

  • نحضر الكبة وتفرم بها البطاطس، ثم نصفيها ونأخذ الماء الناتج منها
  • ثم نضع الخيار فى الكبة ونفرمه أيضا ثم نصفيه ونأخذ الماء الناتج منه.
  • ثم نخلط عصير الخيار مع عصير البطاطس جيدا.
  • ثم نصب الخليط فى مكعبات الثلج وندخلها الفريزر.
  • نستخدم مكعب على البشرة يوميا، حيث نخرجه من الفريزر ونتركه قليلا.
  • ثم نمرره على البشرة لمدة 5 دقائق وعلى منطقة حول العين لأنه فعال في علاج الهالات السوداء.
  • ثم نغسل البشرة بعدها ونكرر ذلك يوميا للحصول على أفضل النتائج.
بشرة خالية من العيوب، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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حاربي الكلف فى البشرة بالأفوكادو والعسل

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قناع طبيعي يحارب اسمرار البشرة ويجعلها صافية وناعمة مثل الأطفال

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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مكعبات الخيار والبطاطس لبشرة صافية العناية بالبشرة التجاعيد المبكرة خطوات العناية بالبشرة دعاء محمد خبيرة التجميل

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