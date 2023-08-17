تفتيح البشرة ونضارتها من الأمور المهمة فى فصل الصيف للتخلص من آثار الشمس طوال الوقت ما يجعل البشرة جميلة وصافية.

وتهتم الفتيات كثيرا بالوصفات الطبيعية التى تغذي البشرة وتحافظ على نضارتها واشراقتها، كما تقلل من حدوث أى مشاكل بالبشرة.

كريم البطاطس الكوري لتفتيح البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كريم البطاطس الكوري لتفتيح البشرة والحفاظ على جمالها.

المكونات:-

ثمرة بطاطس

ملعقة جل صبار

نصف ملعقة زيت جوجوبا

الطريقة:-

نفرم البطاطس جيدا ثم نصفيها.

نأخذ السائل الناتج ونتركه جانبا لمدة 10 دقائق.

سنلاحظ أن نشاء البطاطس تكون فى الاسفل، ثم نتخلص من ماء البطاطس ونأخذ النشاء ونقلبه جيدا.

ثم نضيف له جل الصبار وزيت الجوجوبا ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

ثم نفرد طبقة رقيقة من القناع على البشرة ونتركه حتى يجف، ويمكن وضعه قبل النوم وغسل الوجه جيدا فى الصباح الباكر.

نكرر الوصفة يوميا وسنلاحظ الفرق بعد أول اسبوع

كريم البطاطس الكوري، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.