أخبار الاقتصاد اليوم، جهينة ترفع أسعار منتجاتها من الألبان والعصائر، وارتفاع جديد في سعر الذرة والصويا في الأسواق

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

بزيادة 800 ألف جنيه، زيادة في أسعار سيارات BMW في مصر

سيارات BMW، حالة من الغضب تسيطر على مستهلكي السيارات في مصر، بعد ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه تصل قيمة الزيادة نحو 800 ألف جنيه خلال شهر أغسطس الجاري لعام 2023.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات BMW الألمانية خلال شهر أغسطس وهي كالتالي:-

أسعار BMW X3 الجديدة 2023

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يصل سعر الفئة الأولى X3 xDrive 30i xLine نحو 3 ملايين و600 ألف جنيه بدون تغيير.

أسعار BMW X3 الجديدة موديل 2024

يصل سعر الفئة الأولى X3 xDrive 30i xLine نحو 3 ملايين و800 ألف جنيه بدلًا من 3 مليون و600 ألف جنيه بزيادة 200 ألف جنيه.

أسعار BMW X4 موديل 2023

يصل سعر الفئة الأولى X4 xDrive30i M Sport نحو 3 ملايين و850 ألف جنيه بدون تغيير.

أسعار سيارات BMW X4 موديل 2024

يصل سعر الفئة الأولى X4 xDrive30i M Sport نحو 4 ملايين و200 ألف جنيه بدلًا من 3 مليون و850 ألف جنيه بزيادة 350 ألف جنيه.

أسعار سيارات BMW X5 موديل 2023

يصل سعر الفئة الأولى X5 xDrive40i xLine نحو 4 ملايين و800 الف جنيه بدون تغيير.

يصل سعر الفئة الثانية X5 M50i نحو 6 ملايين و100 ألف جنيه بدلًا من 5 مليون و900 ألف جنيه بزيادة 200 ألف جنيه.

ارتفاع جديد في سعر الذرة والصويا في الأسواق

أسعار الأعلاف اليوم، شهدت أسواق بيع الغلال والحبوب، اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف، حيث ارتفعت أسعار الذرة المستوردة بنحو 300 جنيه، أسعار أعلاف الصويا بنحو 500 جنيه، وزيت الصويا بنحو 1000 جنيه، والدقيق بنحو 200 جنيه.

تنشر «فيتو» أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 13500 جنيه، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 12 ألف جنيه، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14200 جنيه، بارتفاع 300 جنيه.



واستقرت أسعار أعلاف الصويا في الأسواق اليوم الأربعاء، إذ سجلت صويا 46% بسعر من 28 ألف جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق، صويا 44% بسعر 27 ألف جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد بسعر 27 ألف جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق.

جهينة ترفع أسعار منتجاتها من الألبان والعصائر

أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أن شركة جهينة للصناعات الغذائية سترفع أسعار عدد من منتجاتها اعتبارا من يوم 20 أغسطس الجاري.

وأضاف المنوفي أن الشركة رفعت سعر عبوة اللبن 200 ملي كامل الدسم وخالي الدسم ونكهات إلى 9.34 جنيه لتباع للمستهلك بنحو 10 جنيهات.

وأكد أن الشركة رفعت أنواع عصير جهينة 1 لتر إلى سعر 17.92 جنيه جملة، وتباع 22 جنيها للمستهلك.

ورفعت الشركة عبوة عصير جهينة نكهات 235 ملي إلى 6.01 جنيه جملة، وتباع للمستهلك بسعر 8 جنيهات.

البورصة تربح 5 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.224 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 18062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% عند مستوى 21844 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% عند مستوى 7693 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 3638 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 453 نقطة.

10 جنيهات انخفاضًا في أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية

أسعار اللحوم، انخفضت أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية الكبرى والمحال التجارية، بنحو 10 جنيهات مقارنة بسعره السابق، وذلك مع حالة الركود التي أصابت قطاع اللحوم خلال فترة ما بعد عيد الأضحى، وذلك وفقًا لتصريحات خبراء قطاع اللحوم لـ«فيتو».

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار اللحوم ومشتقاتها في السلاسل الغذائية الكبرى:

سجلت أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية الكبرى، نصف كيلو مكعبات لحم بقري بلدي نحو 139.97 جنيه، نصف كيلو لحم بقري مفروم بلدي نحو 140 جنيهًا، نصف كيلو سجق بقري بسعر 149.97 جنيه، نصف كيلو رقبة بقري نحو 166.97 جنيه، نصف كيلو مكعبات لحم بقري بلدي قليل الدسم بسعر 186.47 جنيه.

وبلغ سعر نصف كيلو موزة بقري بلدي نحو 187.47 جنيه، نصف كيلو انتركوت بقري بلدي نحو 190.97 جنيه، إسكالوب بقري بلدي وزن نصف كيلو بسعر 186.47 جنيه، كفتة بقري بسعر 137.47 جنيه، برجر لحم بقري وزن 500 جرام بسعر 137.47 جنيه، ستيك ريب أي بلدي وزن 500 جرام بسعر 190.97 جنيه.

وسجل روست بيف بلدي وزن 2.5 كيلو سعر 1002.38 جنيه، نصف كيلو عظام بسعر 7.47 جنيه، ممبار بقري بسعر 59.95 جنيه، عرق فلتو بلدي وزن 500 جرام بسعر 222.97 جنيه، كيلو مكعب لحم بقري برازيلي مجمد بسعر 289.95 جنيه، رامب بقري بلدي وزن 500 جرام بسعر 190.97 جنيه، كيلو لحمة مفرومة هندي مجمدة بسعر 157.95 جنيه.

وسجلت موزة ضاني بلدي وزن 500 جرام بسعر 323.47 جنيه، سمانة بقري بلدي وزن 500 جرام بسعر 190.97 جنيه، مكعبات لحم ضاني بالعظم بلدي وزن 500 جرام بسعر 211.97 جنيه، ريش ضاني بلدي فيليه وزن 500 جرام بسعر 232.47 جنيه، ظهر فخذة بلدي بقري وزن 500 جرام بسعر 190.97 جنيه، كتف ضاني بلدي وزن 6 كيلو بسعر 2789.70 جنيه.

وبلغ سعر كفتة مجمدة نحو 187.95 جنيه، برجر بسعر 177.95 جنيه، مكعبات لحم جاموسي هندي مجمد بسعر 204.95 جنيه، كفتة ضاني مجمدة بسعر 187.95 جنيه، 2 كيلو رقبة ضاني بلدي بسعر 887.90 جنيه، ستروجانوف باللحم البلدي بسعر 500 جرام بسعر 190.97 جنيه.