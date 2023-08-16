أزمة المستحقات تربك حسابات الأندية.. 6 فرق تعاني من إيقاف القيد بسبب المتأخرات.. و"فيفا" يحذر اللاعبين من الدوري المصري

ما زالت أزمة المستحقات المتأخرة على الأندية المصرية لدى اللاعبين والمدربين الأجانب تلقي بظلالها على أندية الدوري الممتاز ما رفع عدد الأندية التي تعاني من إيقاف القيد إلى 6 أندية.

وبحسب نظام CMS الخاص بتسجيل اللاعبين في في قوائم الأندية والتابع للفيفا فإن هناك 6 أندية مصرية تواجه حظر قيد اللاعبين بسبب غرامات ومبالغ مستحقة للاعبين والمدربين السابقين.

الأندية المصرية الموقوفة من القيد

وتضم قائمة الأندية المصرية المحرومة من القيد كل من إيسترن كومباني (موقوف 4 فترات قيد) والمصري البورسعيدي (فترتي قيد) والزمالك (فترتي قيد) وإنبي (فترتي قيد) والإسماعيلي (فترتي قيد) ومصر المقاصة (3 فترات قيد).

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تحذير الاتحاد الدولي للاعبين من الدوري المصري

استمرار أزمات القيد مع أندية المصري أعاد إلى الأذهان بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين الذي حذر اللاعبين الأجانب من الانضمام للدوري المصري بسبب أزمة المستحقات المالية.

وقال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في بيانه: على اللاعبين عدم تسليم جواز السفر لأي مسؤول في النادي، وإذا أصر على استلامه فعليك بتزويده بصورة منه وليس النسخة الأصلية. مع عدم التوقيع على أي عقود فارغة. ضرورة الاحتفاظ بنسخة أصلية موقعة من العقد. وعدم الوقوع في فخ ما يقوله النادي بأن كافة النسخ يجب أن يوافق عليها الاتحاد المحلي. يجب أن تحتفظ (أي لاعب) بنسخة تحوي إمضاءك وإمضاء مسؤول النادي.

وشدد الاتحاد الدولي على ضرورة تحديد العملة الخاصة بالراتب.

وقال: على اللاعبين التأكد من العملة حتى لا يتمكن النادي من تغييرها (في العقد). إذا تركت نوع العملة دون تحديد مسبق فيمكن للنادي الاستفادة من ذلك.

وتوصلت عدة أندية في الفترة الأخيرة لاتفاق مع اللاعبين على دفع رواتبهم بالجنيه المصري بدلا من الدولار الأميركي، رغم عدم وجود هذا البند في العقد.

وأضاف: كما أن العقود في مصر تحتوي على صفحة فارغة لإمكانية زيادة شروط بخط اليد لذلك تأكد من الاتفاق على جميع البنود قبل التوقيع مع الشطب على أي مساحات فارغة في العقد.

وحذر الاتحاد من علاقة الوكلاء باللاعبين الأجانب في مصر، مشيرا إلى عدم تصرفهم بصدق بما يصب في مصلحة اللاعب.

إيقاف القيد في الزمالك

إيقاف القيد لـنادي الزمالك، بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة طرف النادي، أحدها لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي وتبلغ مليون و360 ألف دولار تمثل قيمة صفقة انتقال محمود شيكابالا من صفوف الفريق البرتغالي إلى الزمالك.

وأيضا بسبب مستحقات اللاعب الغاني أشيمبونج والتي تبلغ قيمتها 270 ألف دولار، باقي قيمة عقد اللاعب مع الفريق الأبيض قبل أن يتم فسخ عقده من طرف النادي وعد تسليمه باقي مستحقاته.

وقف القيد بنادي إنبي

وكانت المحكمة غرمت إنبي 910 آلاف دولار قيمة المستحقات المتأخرة لزياد بوغطاس مع مهلة 45 يومًا للسداد وهو ما لم يحدث لتصدر قرارها الرسمي بإيقاف النادي عن القيد 3 فترات انتقالات.

وقررت المحكمة الرياضية (كاس) حكما نهائيا إيقاف النادي البترولي عن القيد لـ3 فترات مقبلة بعد انتهاء المهلة المحددة لدفع الغرامة.

وضم نادي إنبي مدافع النجم الساحلي الدولي التونسي زياد بوغطاس في صفقة انتقال حرموسم 2020 بعقد يمتد لـ3 مواسم إلا أنه فسخ تعاقده مع النادي بعد موسم واحد فقط.

وتلقى إنبي إخطارًا رسميًا من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) برفض الطعن المقدم على قرار إيقافه عن القيد 3 فترات مقبلة بسبب قضية التونسي زياد بوغطاس لاعب الفريق السابق.

ودخل مسئولو نادي انبي في مفاوضات منذ فترة مع محامي اللاعب الا ان المفاوضات باءت بالفشل.

إيقاف القيد للمصري

قرر اتحاد الكرة، بشكل رسمي إيقاف القيد للنادي المصري البورسعيدي، مع فتح باب القيد للقائمة الأولى للأندية هذا الموسم.

وجاء قرار اتحاد الكرة بسبب كثرة الديون المستحقة على النادي المصري البورسعيدي لاتحاد الكرة البالغة ٢٠ مليون جنيه.

وأبلغ اتحاد الكرة، منطقة بورسعيد لكرة القدم، بغلق سيستم القيد للنادي المصري البورسعيدي وإيقاف القيد للاعبين من الفريق الأول والناشئين هذا الموسم.

وفي النهاية «الأسوأ لم يأتِ بعد».. تبقى عبارة حاضرة بقوة عند قراءة المشهد الضبابى الذى تنتظره الكرة المصرية وتحديدًا الدورى المصرى الموسم المقبل تحت رعاية اتحاد الكرة الحالى ورابطة الأندية فى ظل غموض المشهد تماما فيما يتعلق بموعد انطلاق المسابقة أو انتظام المباريات أو حتى إعلان مواعيد رسمية لانتهاء الموسم وإيقاف مفرمة المباريات وتلاحم المواسم الذى ستدفع ثمنه الكرة المصرية فى القريب العاجل، نظرًا لغياب التخطيط التام فى منظومة الكرة المصرية التى تعج بالمصالح والمحسوبيات وتبقى بعيدة كل البعد عن النظم الاحترافية فى الإدارة طالما بقيت «السبوبة» مستمرة بين القائمين عليها.