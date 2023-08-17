سيب وأنا أسيب، استمرار غيرة هنا الزاهد على السعدني وساندي كلمة السر (فيديو)

سيب وانا أسيب، كشفت الحلقة ٧ من مسلسل سيب وأنا أسيب استمرار غيرة نبيلة (هنا الزاهد) على إبراهيم (أحمد السعدني) بالرغم من مرور سنوات على قصة حبهما وكالعادة نسمة (ساندي) هي السبب.

حيث اكتشفت بيلا أن هناك علاقة تجمع نسمة وإبراهيم وعبرت عن غضبها الشديد من فعلته.

تفاصيل موعد عرض مسلسل سيب وانا أسيب الحلقة ١٠

وفيما يتعلق ب مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقه ١٠ فإن حلقات المسلسل تعرض في الساعات الأولى من كل يوم سبت، وفيما يخص موعد عرض مسلسل سيب وانا أسيب الحلقة ١٠ بتوقيت السعودية فسيكون في الساعات الأولى من يوم السبت المقبل ١٩ أغسطس وبالتحديد في الـ ١٢ صباحًا، وفيما يخص مسلسل سيب وانا اسيب الحلقه ١٠ بتوقيت القاهرة سيكون أيضًا يوم السبت المقبل في تمام الـ ١٢ صباحًا وقد يتعامل عدد من الجمهور أن الموعد يكون في ليل الجمعة.

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رقصة جديدة لهنا الزاهد

ونشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو لرقصة جديدة لها من مسلسل سيب وأنا أسيب، وذلك أثناء خطفها من قبل العصابة، فقد طلب أحد أفراد العصابة منها الرقص ولبت رغبته تحت تهديد السلاح.

أحمد السعدني ينشر فيديو لكواليس المسلسل

أعاد الفنان أحمد السعدني نشر فيديو يكشف كواليس تصوير مشهد إنقاذه لحبيبته نبيلة من أيدي عصابة اختطفتها والذي يضرب من خلاله أحد أفراد العصابة.

السعدني يحتفي بآراء الجمهور

وحرص الفنان أحمد السعدني على نشر كل التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور على مسلسله الجديد سيب وأنا أسيب.

وأعاد السعدني نشر تعليقات الجمهور على المسلسل وحلقاته الجديدة وتعبيراتهم عن حبهم للشخصية التي يقدمها من خلاله وذلك عبر خاصية الاستوري في حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام، كما احتفى السعدني بإعجاب الجمهور بالثنائي الذي يشكله مع الفنانة الشابة هنا الزاهد.