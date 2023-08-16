رئيس الوزراء يوافق على نقل ملكية أرض الحزب الوطني لشركتي خدمات فندقية وسكنية
وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الإشهار بطريق الإيداع قراران صادران عن مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومجلس إدارة صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار بشأن ملكية أرض الحزب الوطني المنحل بجوار المتحف المصري.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل قرار رئيس مجلس الوزراء والذي حمل رقم 3135 لسنة 2023 والذي يتضمن الموافقة على نقل ملكية مقر أرض الحزب الوطني من «الصندوق الفرعي» إلى شركتي نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، ونايلوس للخدمات السكنية.
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