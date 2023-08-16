دار الإفتاء: غدا الخميس غرة شهر صفر لعام 1445 هجريا

استطلعت دار الإفتاء هلال شهر صفر لعام 1445 هجريا وذلك بعد مغرب شمس اليوم الأربعاء بواسطة اللِّجان الشرعية التابعة لها في محافظات الجمهورية.

هلال شهر صفـر

وأعلنت دار الإفتاء أن اللجان التابعة لها تحقق لديها رؤية هلال شهر صفـر، وعليه يكون اليوم الأربعاء هو آخر أيام شهر المحرم على أن يكون غدا الخميس أول أيام شهر صفـر لعام 1445 هجريا.

موعد بداية شهر صفر

وكام الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء صرح في وقت سابق بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر صفـر سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:39 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من المحرم 1445هـ الموافق 16/8/2023م (يوم الرؤية).



Advertisements

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 19 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 22 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (20 – 23 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (3 – 26 دقيقة).

وبذلك تكون غرة شهر صفر 1445 هـ فلكيًا يوم الخميس 17/8/2023م.

