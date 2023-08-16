الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

دار الإفتاء: غدا الخميس غرة شهر صفر لعام 1445 هجريا

هلال شهر صفـر
هلال شهر صفـر

استطلعت دار الإفتاء هلال شهر صفر لعام 1445 هجريا وذلك بعد مغرب شمس اليوم الأربعاء بواسطة اللِّجان الشرعية التابعة لها في محافظات الجمهورية.

 

هلال شهر صفـر 

وأعلنت دار الإفتاء أن اللجان التابعة لها تحقق لديها رؤية هلال شهر صفـر، وعليه يكون اليوم الأربعاء هو آخر أيام شهر المحرم على أن يكون غدا الخميس أول أيام شهر صفـر لعام 1445 هجريا.

موعد بداية شهر صفر 

وكام الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء صرح في وقت سابق بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر صفـر سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:39 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من المحرم 1445هـ الموافق 16/8/2023م (يوم الرؤية).
 

Advertisements

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 19 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 22 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (20 – 23 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (3 – 26 دقيقة).

وبذلك تكون غرة شهر صفر 1445 هـ فلكيًا يوم الخميس 17/8/2023م.
 

txt

دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر صفر لعام 1445 هجريا

txt

بالتعاون مع الإفتاء، علوم الملاحة والفضاء ببني سويف تستطلع هلال شهر صفر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هلال شهر صفر موعد بداية شهر صفـر دار الإفتاء مكة المكرمة

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في المدارس

مفاجأة قوية، 6 أندية مصرية ممنوعة من القيد بفرمان الفيفا

لغز طائرة زامبيا.. مصر تنفي رسميا هبوطها في القاهرة.. وتعاون مع السلطات الزامبية لكشف ملابسات الواقعة

بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا، طرح لقاح جديد في سبتمبر المقبل

هل يقام السوبر الإفريقي 15 سبتمبر بالسعودية، عامر حسين يحسم الجدل

فنربخشة التركي يقدم لاعبه الجديد عمر فايد (صور)

السيسي يكشف سبب أزمة انقطاع الكهرباء: اصبروا واتحملوا

فيديو يوثق قيادة سيارتين برعونة على الطريق الدولي الساحلي، الداخلية تتخذ إجراء حاسما

Advertisements

منوعات

المزيد

ألمانيا توافق على مشروع قانون يبيح زراعة واستخدام الماريجوانا

مطعم برجر شهير في الهند يتخلي عن شرائح الطماطم لهذا السبب

طبق الكنافة يثير جدلًا واسعا في الأردن، اعرف السبب وعلاقة ذلك بنتائج الثانوية العامة

زخاروفا تسخر من تصريحات بايدن حول خفض الدين: "الكلام ببلاش"

المزيد

خدمات

المزيد

طقس الغد، تحذير من الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 16-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 16-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خريطة فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكنافة في المنام وعلاقته بتخطي المشكلات والأزمات المالية

25 دعاء لقضاء الحاجة لا غنى عنها لكل إنسان

تفسير حلم صيد القراميط في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والخير

المزيد
الجريدة الرسمية