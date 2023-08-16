الأربعاء 16 أغسطس 2023
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أخبار مصر

حقيقة تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في المدارس

حقيقة تأجيل الدراسة،
حقيقة تأجيل الدراسة، فيتو

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة أصدرت بيانًا رسميًا يوضح جدول العام الدراسي الجديد 2023-2024 قبل فترة قليلة، وفيه تم تحديد بدء العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وهذا ينفي تمامًا ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك تأجيلا لبداية العام الدراسي الجديد.

حقيقة تأجيل الدراسة

وأوضح المصدر في تصريحات لـ فيتو أن تلك الشائعات والأخبار ليس لها أي أساس من الصحة، مؤكدا أن كل ما ينشر عن تأجيل الدراسة غير صحيح، وأن بدء العام الدراسي الجديد 2023 في موعده المعلن في 30 من شهر سبتمبر المقبل، ولا صحة لما نشر عن تأجيل الدراسة.

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الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

وفي سياق متصل أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، ويبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا على النحو التالي:

- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر  ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤. 

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا. 

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما. 

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات. 

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