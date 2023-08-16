طريقة عمل المكرونة الإسباجيتي، قدميها بهذه الطريقة لصغارك

طريقة عمل المكرونة الاسباجتى، المكرونة الاسباجتى من أنواع المكرونة المميزة التى يعشقها الصغار كثيرا، وتقدم بطرق مختلفة.

وطريقة عمل المكرونة الاسباجتى، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، حيث يمكن تقديمها بالصلصة أو بالوايت صوص حسب الرغبة حيث تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل المكرونة الاسباجتى.

مكونات عمل المكرونة الاسباجتى:-

كيس مكرونة اسباجتى

ليتر عصير طماطم

2 ملعقة صلصة

ربع كيلو بصل مفروم

مكعب مرقة دجاج

ملح

فلفل اسود

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ثمرة فلفل أخضر حار أو رومى

ملعقة زبد

ملعقة زيت

ملعقة سكر

2 ملعقة خل ابيض

طريقة عمل المكرونة الاسباجتى:-

نسلق المكرونة فى الماء مع إضافة الملح والزيت.

ثم نتركها لمدة ١٠ دقائق تغلى، ثم نرفعها من على النار ونغديها لمدة ٥ دقائق.

ثم نصفيها من ماء السلق ونغسلها بالماء البارد.

ثم نأخذ كوب من ماء السلق ونتركها جانبا.

ثم نحضر حلة ونضعها على النار ونضع بها الزيت والزبد ونشوح البصل جيدا والفلفل.

ثم نصب عليهم عصير الطماطم ونقلب وعند الغليان نضيف الصلصة والتوابل وماء سلق المكرونة.

وعندما تتسبك نضيف السكر والخل ونتركها تغلى مرة أخيرة.

ثم نضيف المكرونة المسلوقة ونقلب جيدا.

ثم تقدم ساخنة بجانب الدجاج أو اللحوم المختلفة والبطاطس المقلية والسلطة الخضراء.

والمكرونة الاسباجتى تعتبر أكلة مناسبة للصيف وسريعة التحضير وخفيفة.د، ويمكن إضافة النكهات المختلفة لها مثل الزعتر والنعناع والثوم والريحان حسب الرغبة.

طريقة عمل المكرونة الاسباجتى، فيتو

ولعمل المكرونة الاسباجتى بالوايت صوص

مكونات عمل المكرونة الاسباجتى وايت صوص:-

مكرونة اسباجتى

زيت

ملح

للصوص

ملعقة زبد

ملعقة دقيق

2 كوب لبن حليب

كوب ماء

2 مكعب مرقة دجاج

ملح

فلفل أبيض

رشة جوز الطيب

طريقة عمل المكرونة الاسباجتى وايت صوص:-

- نسلق المكرونة فى الماء مع إضافة الزيت والملح.

- وبعد تمام نضجها ننشلها من الماء، ونتركها جانبا.

- ثم نحضر الصوص، حيث نحمر الدقيق فى الزبد جيدا، ثم نضيف اللبن الدافئ والماء تدريجيا مع التقليب على النار الهادئة.

- ثم نتبل بالملح والفلفل وجوز الطيب، ويمكن التحكم فى سمك الوايت صوص حسب الرغبة فهناك من يفضله سميكا وآخرون يفضله خفيفا، ويمكن إضافة كريمة الطهى له حسب الرغبة.

- ثم نحضر المكرونة المسلوقة، ونضيفها إلى الوايت صوص ونتركها تغلى معه مرة واحدة، ثم نرفع المكرونة من على النار وتقدم ساخنة، مع البانية أو الفاهبتا حسب الرغبة.

- وهذه الطريقة تقليدية أى مكرونة بالوايت صوص سادة بدون أى إضافات.

- والوايت صوص يشبه البشاميل ولكن قوامه خفيف وشهى، ويعشقه الكبار والصغار.

- ويمكن عمل المكرونة بالوايت صوص بالفراخ أو البسطرمة أو اللحم حب الرغبة، والخطوات تكون بسيطة، حيث يتم أو تشويح شائح صدور الفراخ أو البسطرمة أو شرائح اللحم الرفيعة فى الزبد حتى يتغير لونها وتنضج قليلا.

- ثم ننشلها من المقلاة ومكانها نضع الزبد ونجهز خطوات الوايت صوص بالطريقة السابقة.

- وبعد أن يتم تحضير الوايت صوص نعيد له الفراخ أو البسطرمة أو اللحم، ونتركها تغلى معه، ثم نيف المكرونة إلى الخليط، ونتبله جيدا، ويقدم ساخنا.

- ويمكن إضافة الجبن المبشور إلى المكرونة حسب الرغبة، حيث تجعل مذاق أكثر جمالا.