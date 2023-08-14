الإثنين 14 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل المكرونة المحمرة، لذيذة وسهلة واقتصادية

المكرونة المحمرة،
المكرونة المحمرة، فيتو

طريقة عمل المكرونة المحمرة، المكرونة المحمرة من أنواع المكرونة اللذيذة التى كانت تقدمها الجدات، وما زالت الأمهات تقدمها حتى الآن.

وطريقة عمل المكرونة المحمرة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ويمكن تحضيرها بجانب جميع أنواع الطعام.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل المكرونة المحمرة.

مكونات عمل المكرونة المحمرة:-

ميس مكرونة صغيرة

2 ملعقة زبد

2وثمرة طماطم مبشورة

بصلة متوسطة مبشورة

ملعقة صلصة

ملح

فلفل اسود

ورق لورى

حبهان

بهارات

مكعب مرقة خضراوات

ماء

طريقة عمل المكرونة المحمرة:-

  • نحمر المكرونة فى الزبد حتى يحمر لونها.
  • ثم نضيف الطماطم والبصل والتوابل ومكعب المرق، ونقلب جيدا.
  • ثم نضيف الماء حتى نغطى المكرونة.
  • ثم نتركها تغلي، ثم نهدئ النار ونغطى المكرونة ونتركها حتى تمام النضج.
  • ثم تقدم ساخنة بجانب اللحم او الدجاج والبطاطس المقلية.
طريقة عمل المكرونة المحمرة، فيتو 

ولعمل المكرونة وايت صوص.

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مكونات عمل المكرونة وايت صوص:-

مكرونة قلم أو أى نوع حسب الرغبة
زيت
ملح
للصوص
ملعقة زبد
ملعقة دقيق
2 كوب لبن حليب
كوب ماء
2 مكعب مرقة دجاج
ملح
فلفل أبيض
رشة جوز الطيب

طريقة عمل مكرونة وايت صوص:-

- نسلق المكرونة فى الماء مع إضافة الزيت والملح.

- وبعد تمام نضجها ننشلها من الماء، ونتركها جانبا.

- ثم نحضر الصوص، حيث نحمر الدقيق فى الزبد جيدا، ثم نضيف اللبن الدافئ والماء تدريجيا مع التقليب على النار الهادئة.

- ثم نتبل بالملح والفلفل وجوز الطيب، ويمكن التحكم فى سمك الوايت صوص حسب الرغبة فهناك من يفضله سميكا وآخرون يفضله خفيفا، ويمكن إضافة كريمة الطهى له حسب الرغبة.

- ثم نحضر المكرونة المسلوقة، ونضيفها إلى الوايت صوص ونتركها تغلى معه مرة واحدة، ثم نرفع المكرونة من على النار وتقدم ساخنة، مع البانية أو الفاهبتا حسب الرغبة.

- وهذه الطريقة تقليدية أى مكرونة بالوايت صوص سادة بدون أى إضافات.

- والوايت صوص يشبه البشاميل ولكن قوامه خفيف وشهى، ويعشقه الكبار والصغار.

- ويمكن عمل المكرونة بالوايت صوص بالفراخ أو البسطرمة أو اللحم حب الرغبة، والخطوات تكون بسيطة، حيث يتم أو تشويح شائح صدور الفراخ أو البسطرمة أو شرائح اللحم الرفيعة فى الزبد حتى يتغير لونها وتنضج قليلا.

- ثم ننشلها من المقلاة ومكانها نضع الزبد ونجهز خطوات الوايت صوص بالطريقة السابقة.

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طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، فى خطوات بسيطة

- وبعد أن يتم تحضير الوايت صوص نعيد له الفراخ أو البسطرمة أو اللحم، ونتركها تغلى معه، ثم نيف المكرونة إلى الخليط، ونتبله جيدا، ويقدم ساخنا.

- ويمكن إضافة الجبن المبشور إلى المكرونة حسب الرغبة، حيث تجعل مذاق أكثر جمالا.

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