أسباب ارتفاع أسعار المكرونة السائبة في الأسواق

يعد الأرز والمكرونة، أحد أهم السلع الغذائية على مائدة المصريين، حيث تنتج المصانع أنواع متعددة من المكرونة سواء السائبة أو المعبأة وشهدت أسعار طن المكرونة السائب ارتفاعا ملحوظا.

ارتفاع أسعار المكرونة

وأكد خالد الطاروطي عضو شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات؛ إن سلعة المكرونة تعد من أهم السلع الغذائية، لافتا إلى ارتفاع سعر طن المكرونة السائب بالسوق المحلي.

وأشار الطاروطي في تصريحات خاصة لـ فيتو إلى أن أسعار طن المكرونة تسجل حاليا سعر 15700 جنيه للطن، بزيادة قدرها 2000 جنيه عما سبق.

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أسباب ارتفاع سعر طن المكرونة

ولفت الطاروطي إلى أن أسباب الارتفاع في الأسعار تعود ارتفاع سعر الدقيق الفاخر والذي يسجل سعرا يتراوح بين 16 ألفا إلى 16 ألفا و400 جنيه، وهو "الدقيق الذي يستخدم في تصنيع الخبز السياحي، فضلا عن قلة الإفراجات من الموانئ، والتداعيات السلبية لوقف التعامل باتفاقية تصدير القمح ما بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن ارتفاع القمح في البورصة العالمية.

خالد الطاروطى

أسعار المكرونة على بطاقات التموين

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في توريد المكرونة للبقالين التموينيين وفروع جمعيتي بأسعار مخفضة عن الأسواق بنحو 25%.

وارتفعت أسعار المكرونة على البطاقات التموينية ليصل عبوة المكرونة زنة 800 جم بسعر 13.00 جنيها، والمكرونة زنة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

صناعة الحبوب: ارتفاع المخزون الاستراتيجي للقمح إلى 6 أشهر

وأعلن النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع المخزون الاستراتيجي من القمح إلى 6 أشهر بعد نجاح الموسم الحالي بسبب زيادة سعر القمح المحلي لـ 1500 جنيه للطن، وأيضا تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 360 ألف طن قمح مستورد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية خاصة القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم، رغم إعلان روسيا بالانسحاب من اتفاقية الحبوب إلا أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين نجحت في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.

توفير صوامع متطورة لتخزين الأقماح

وأوضح النائب طارق حسانين، أن توسع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في الحد من هدر الأقماح الذي كان يحدث في الماضي وأيضا في تعزيز المخزون الاستراتيجي حيث تم توفير صوامع متطورة لتخزين الأقماح بشكل جيد خلال الموسم الحالي بدلا من الشون الترابية التي كانت تعرض الأقماح في الماضي للتلف.

واكد نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية في الحفاظ على استمرارية وجود مخزون استراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفي لفترات طويلة، مما يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الاستراتيجية لاسيما سلعة القمح خاصة.