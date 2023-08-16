الأربعاء 16 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تعيين الدكتورة ثريا أحمد البدوي رئيسًا لقسم العلاقات العامة بإعلام القاهرة

الدكتورة ثريا أحمد
الدكتورة ثريا أحمد البدوي

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قرارا رقم 891 لعام 2023، بتعيين الدكتور ثريا أحمد البدوي رئيسا لقسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام جامعة القاهرة.

حصلت الدكتورة ثريا أحمد البدوي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان على درجة الدكتوراه باللغة الفرنسية من كلية العلوم الإجتماعية قسم الاتصال بجامعة كويبك بكندا والماجستير من كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وشغلت الدكتورة ثريا أحمد البدوي منصب مدير مركز بحوث المرأة في كلية الإعلام جامعة القاهرة منذ سبتمبر 2022، ووكيلة الدراسات العليا في إحدى الجامعات الخاصة والعربية. وهي عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في قطاع الدراسات الإعلامية.

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كما حصلت الدكتورة ثريا أحمد البدوي على عدة جوائز تقديرا لدورها الريادي والأكاديمي منها،  جائزة أفضل أستاذة جامعية لعام ٢٠١٨ من شبكة إعلام المرأة العربية. 

وتعد الدكتورة ثريا أحمد البدوي ضمن الأعضاء البارزين في الهيئة الاستشارية للعديد من المجلات الأكاديمية المصرية والعربية والدولية، ولها بحوث منشورة باللغة الإنجليزية وفقا للتصنيفات الدولية المعتمدة، ومجموعة من المؤلفات في مجال التنظير والإعلام الرقمي والعلاقات العامة.

 

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الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتورثريا أحمد البدوي كلية الإعلام جامعة القاهرة

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