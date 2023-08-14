تراجع أسعار سيارات بايك X7 لأول مرة خلال شهر أغسطس

طرحت سيارات BAIC X7 التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية داخل السوق المحلي بسعر يصل نحو مليون و399 ألف جنيه بدلًا من مليون و615 ألف جنيه وذلك خلال شهر أغسطس الجاري لعام 2023.

وتنتمي سيارة BAIC X7 موديل 2023 للفئات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك توربيني، 4 سلندر، بسعة بلغت نحو 1500 سي سي، وهو يولد قوة حصانية قدرها 188 حصانًا.

بينما يبلغ العزم الأقصى للدوران 275 نيوتن/ متر، ويقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيك، وهي تتبع نظام الدفع الأمامي للعجلات.

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مواصفات الأمان والسلامة لسيارات بايك

أنظمة الفرامل المانعة للانزلاق

نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل

الوسائد الهوائية

أحزمة أمان

نظام لتثبيت مقعد الأطفال في المقاعد.

نظام الركن الذاتي

شاشة وسائط مقاس 12،3 بوصة

تكييف هواء.

مواصفات سيارات بايك X7

حصلت سيارات بايك على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 188 حصان وعزم دوران 275 نيوتن متر. ودعمت السيارة بمواصفات أمان وسلامة عديدة منها 8 ايرباج وفرامل متعددة و12 حساس موزع و8 كاميرات وزودت بأنظمة مساعدة ذاتية ذكية للسيارة مع الركن الذاتي والقيادة الذاتية في الطرق المزدحمة وتثبيت السرعة وتحديد وجهة السيارة بدون امساك عجلة القيادة.