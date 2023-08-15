أسعار اللحوم اليوم، 250 جنيهًا أقل سعر لكيلو اللحم بتلو في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الثلاثاء 15 - 8- 2023، استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل متوسط سعر اللحم الكندوز نحو 315 جنيها، وسجل لحم بتلو بالعظم متوسط سعر قدره 285.4 جنيه، وبلغ متوسط سعر اللحم الضاني 342 جنيهًا.

وفي هذا السياق تنشر «فيتو» أسعار اللحوم في محلات الجزارة، اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023:

أسعار اللحوم في الأسواق، فيتو

سعر اللحوم الكندوز في أسواق المحافظات

البداية مع أسعار اللحوم الكندوز، ويعد اللحم الكندوز صغير السن الأغلى بين أسعار اللحوم الكندوز، التي تنقسم وفقًا لعمر الذبيحة لـ صغير السن ومتوسط العمر وكبير السن.

Advertisements

400 جنيه أعلى سعر لكيلو اللحم كندوز صغير في الأسواق

ووفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سجل متوسط سعر اللحم الكندوز نحو 315 جنيها، وبلغ أدنى سعر لكيلو لحم كندوز صغير نحو 240 جنيهًا في الأسواق مقابل 400 جنيه أعلى سعر لكيلو اللحم كندوز في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم في الأسواق، فيتو

360 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحوم كندوز متوسط في الأسواق

أما لحم كندوز متوسط السن، فسجل متوسط سعر اليوم الثلاثاء، قدره 311.8 جنيه في الأسواق، مسجلًا أقل سعر للكيلو نحو 220 جنيها للكيلو في الأسواق، مقابل 360 جنيهًا لأعلى سعر للحم الكندوز في أسواق المحافظات.

320 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم الكندوز الكبير في الأسواق

وعن سعر اللحم الكندوز كبير السن في الأسواق اليوم الثلاثاء، بلغ متوسط سعره نحو 277.5 جنيه في الأسواق، ليتراوح سعر كيلو اللحم كندوز كبير بين 220 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق، و320 جنيها كأعلى سعر للكيلو.

سعر اللحوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم بتلو في أسواق المحافظات

أما أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي أو بالعظم، بلغ متوسط سعر اللحم البتلو الصافي في المحلات نحو 331 جنيهًا في الأسواق، وبلغ أدنى سعر للحوم الحمراء نحو 250 جنيهًا للكيلو مقابل 450 جنيها أعلى سعر للبتلو في الأسواق.

370 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحوم بتلو بالعظم في الأسواق

فيما سجل لحم بتلو بالعظم متوسط سعر قدره 285.4 جنيه، مسجلًا أقل سعر له نحو 180 جنيهًا، مقابل 370 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم في الأسواق.

أسعار اللحم الضأن في أسواق المحافظات، فيتو

أسعار اللحم الضأن في أسواق المحافظات

أسعار لحوم الضاني الصافي، في الأسواق اليوم الثلاثاء، سجلت متوسط سعر قدره 342 جنيهًا، ليتراوح سعر كيلو اللحم الضأن الصافي من أدنى سعر له 260 جنيهًا إلى 420 جنيهًا أعلى سعر للكيلو في الأسواق.

350 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحوم ضأن في الأسواق

أما اللحم الضاني بالعظم، فسجل متوسط سعر قدره 282.5 جنيه، ليبلغ أدنى سعر له في الأسواق نحو 190 جنيهًا وأعلى سعر لكيلو اللحم الضأن بالعظم فبلغ نحو 350 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.