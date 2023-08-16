هاني الناظر يقدم وصفة سحرية للتخلص من مشاكل البشرة والهالات السوداء

نضارة البشرة وإشراقتها من الأمور التي تهتم بها الفتيات كثيرًا للحصول على بشرة مميزة وجذابة، وأكثر شبابًا وحيوية.

ولأن الكريمات ومستحضرات العناية بالبشرة أصبحت باهظة الثمن، بدأت الفتيات تفضل الوصفات الطبيعية الاقتصادية التى تحافظ على جمال البشرة وشبابها.

زيت اللوز الحلو يحافظ على شباب البشرة ويعالج الهالات السوداء

ويقول الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن استخدام زيت اللوز الحلو مساء يوميًّا كدهان لبشرة الوجه يساعد في نضارة وحيوية البشرة وتوحيد لونها وتأخير ظهور الخطوط وشيخوخة الجلد، كما يمكن استخدامه في علاج الهالات الداكنة تحت العين.

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هانى الناظر ينصح بزيت اللوز الحلو لجمال البشرة

وجاء حديث الناظر كالتالي: "عندي خبر حلو.. تقليلًا للنفقات في ظل الظروف الحالية وتوفيرًا للفلوس التي تنفق على كريمات العناية بالبشرة والمرتفعة الثمن.. فقد تبين أن استخدام زيت اللوز الحلو مساء يوميًّا كدهان لبشرة الوجه يساعد في نضارة وحيوية البشرة وتوحيد لونها وتأخير ظهور الخطوط وشيخوخة الجلد إلى حد ما كما يمكن استخدامه في علاج الهالات الداكنة تحت العين".

نضارة البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الإسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.