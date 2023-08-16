السيسي: مبدأ الدولة مفيش مواطن يتظلم أو يتأذى وبنقدم التعويضات المناسبة

السيسي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مبدأ الدولة إن مفيش حد يتظلم أو يتأذى من أي إجراء الدولة بتعمله لإن في النهاية أي مواطن ابن مصر".

تعويض المواطنين

وأضاف خلال لقائه مع عدد من أهالي مطروح: "تعويض المواطنين بالشكل المناسب عن الأرض أو البيت ده مبدأ وجزء من التنمية لكن فيه شكل تاني من الحياة جاي هيحس بيه المواطن في مطروح قريب زي ما حسوا بالسياحة وتأثير العلمين والضبعة لما تخلص ونفتتح أول جزء فيها هيكون فيه انتعاشة في المنطقة، إذن كل مشروع سيكون له انعكاس على أهالي مطروح زي مشروع الميناء ومشروعات الهيدروجين الأخضر".

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تكلفة طريق مطروح السلوم وموعد الانتهاء منه

وتابع: "طريق مطروح السلوم طوله 280 كيلو متر وقاربنا على الانتهاء من تنفيذه وتكلفته تقدر بـ15 مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال العام الجاري، والمنطقة اللوجستية أهالي مطروح هيستفيدوا منها".



في نفس اللقاء، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "خلال الـ8 سنوات اللي فاتت كنا حريصين إننا منغامرش بالناس، ولكن جائحة كورونا والحرب الروسية إحنا معملناهمش ولكن بنتأثر بيهم ولكن إن شاء الله هنعدي التحدي، ومش علشان أنا مكمل ولكن دي حكمة ربنا في الدنيا البني آدم والعالم بيقابل تحديات وبالجهد والإرادة يتجاوز التحدي ويتغلب عليه، إحنا في صراع مع ظروفنا والظرف الاقتصادي تحدي وإحنا مصرين بفضل الله إننا نتجاوز التحدي".

ارتفاع الأسعار وتجاوز الأزمة



ولفت: "الأزمة الاقتصادية الناس متأثرة بيها وأنا عارف إن الناس متأثرة بـ ارتفاع الأسعار وأنا عارف، مفيش أزمة بتمر على مصر إلا وإحنا متأكدين إنه بالعمل والإرادة والتخطيط وقبل كده بالله لإننا لا نبغي إلا الخير ومفيش عندنا هدف تاني غير كده، هنعدي الأزمة، هنعدي الأزمة بقدرة ربنا لأننا لا نبغي إلا الخير إلى جانب الجهد والإرادة، وفي 67 كان فيه تحدي كبير أوي وفيه 73 مرينا وعبرنا التحدي".

رسالة السيسي للمصريين



وتابع السيسي: "لازم تكونوا متأكدين يا مصريين إننا قادرين نتغلب على أي تحدي مش بينا كمسئولين ولكن بتحمل الناس وبتفهم الناس نقدر نعدي، كان فيه أزمة كهرباء والانقطاع اللي فات وكان فيه أزمة كهربا حقيقية وعديناها بفضل الله".

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، ليدير حوارا معهم.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة السلوم بمحافظة مطروح لإجراء جولة تفقدية والالتقاء بأهالي المدينة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم العديد من المشروعات القومية والاستراتيجية في المنطقة الغربية بمحافظة مطروح والسلوم على جميع المحاور.

وشهدت جميع القطاعات الخدمية والاستثمارية في مطروح أعمال تطوير كبيرة على مدار السنوات الماضية على رأسها المؤسسات الصحية التي شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدولة خلال الفترة الماضية.