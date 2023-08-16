السيسي يمنح أهالي سيوة 6 أشهر لزراعة أراضيهم: الحاج بلال معاه فلوس كتير

السيسي، قال أحد أهالي سيوة، للرئيس عبد الفتاح السيسي: "إحنا كشباب كنا بنتعامل في عهد الأنظمة البائدة كمواطنين درجة تانية وتالتة، ولكن بقينا نحس كمصريين بكل فخر في عهد سيادتك وبنفخر إننا مصريين وعملت لنا كرامة في كل حتة في العالم".

طريق التنمية

وعلق الرئيس السيسي خلال لقائه بعدد من أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني: "ربنا يكرمكم وإحنا لسه كل ده عبارة عن خطوات علي طريق التنمية".

قاطرة التنمية في سيوة

وأخبر مواطن آخر، الرئيس السيسي، قائلا:"قاطرة التنمية من خلال حياة كريمة دخلت كل النجوع وحاسين بيها، وإحنا معاك ياريس وجميع القبائل العربية والعائلات إحنا وراك بدمنا ولا أقول هذا الكلام نفاقا وفي ابتسامتك بحس إني بشوف مصر"، ليعقب الرئيس:"شكرا جزيلا".

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إحياء أرض سيوة

وطالب السيسي أهالي سيوة بإحياء أرضهم مرة أخرى، قائلا: "إحنا بقى كل الحاجات اللي شوفتها والأرض اللي ماتت والشجر والنخل اللي راح، أنا قلت من 5 سنين هزوركم ومجتش لسه، عملنا اللى انتوا طلبتوه إحنا النهاردة هديكم 6 شهور تكون كل الحاجات الأراضي اللي اتأذت وملحت والنخل اللى مات نشيل ده كله ونشوف حاجة جديدة، والحاج بلال من سيوة ومعاه فلوس كتير يعني يشوف بقى".

دعم أهالي سيوة للسيسي

ليعقب الحاج عبد الرحمن جبريل أحد أهالي سيوة:"يا سيادة الرئيس فلوس كتير معناش ممكن تبقى مع الحاج بلال، ولكن إحنا معاك بقلبنا لإنك نقذت مصر كلها"، ليعلق السيسي:"ربنا اللى انقذ مصر كلها وأنا مستنيكم تحيوا الأرض كلها".





في نفس اللقاء، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "خلال الـ8 سنوات اللي فاتت كنا حريصين إننا منغامرش بالناس، ولكن جائحة كورونا والحرب الروسية إحنا معملناهمش ولكن بنتأثر بيهم ولكن إن شاء الله هنعدي التحدي، ومش علشان أنا مكمل ولكن دي حكمة ربنا في الدنيا البني آدم والعالم بيقابل تحديات وبالجهد والإرادة يتجاوز التحدي ويتغلب عليه، إحنا في صراع مع ظروفنا والظرف الاقتصادي تحدي وإحنا مصرين بفضل الله إننا نتجاوز التحدي".

ارتفاع الأسعار وتجاوز الأزمة



ولفت: "الأزمة الاقتصادية الناس متأثرة بيها وأنا عارف إن الناس متأثرة بـ ارتفاع الأسعار وأنا عارف، مفيش أزمة بتمر على مصر إلا وإحنا متأكدين إنه بالعمل والإرادة والتخطيط وقبل كده بالله لإننا لا نبغي إلا الخير ومفيش عندنا هدف تاني غير كده، هنعدي الأزمة، هنعدي الأزمة بقدرة ربنا لأننا لا نبغي إلا الخير إلى جانب الجهد والإرادة، وفي 67 كان فيه تحدي كبير أوي وفيه 73 مرينا وعبرنا التحدي".

رسالة السيسي للمصريين



وتابع السيسي: "لازم تكونوا متأكدين يا مصريين إننا قادرين نتغلب على أي تحدي مش بينا كمسئولين ولكن بتحمل الناس وبتفهم الناس نقدر نعدي، كان فيه أزمة كهرباء والانقطاع اللي فات وكان فيه أزمة كهربا حقيقية وعديناها بفضل الله".

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، ليدير حوارا معهم.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة السلوم بمحافظة مطروح لإجراء جولة تفقدية والالتقاء بأهالي المدينة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم العديد من المشروعات القومية والاستراتيجية في المنطقة الغربية بمحافظة مطروح والسلوم على جميع المحاور.

وشهدت جميع القطاعات الخدمية والاستثمارية في مطروح أعمال تطوير كبيرة على مدار السنوات الماضية على رأسها المؤسسات الصحية التي شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدولة خلال الفترة الماضية.