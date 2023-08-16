السيسي: إحنا مغامرناش بالمصريين وعارفين تأثر الناس بارتفاع الأسعار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "خلال الـ8 سنوات اللي فاتت كنا حريصين إننا منغامرش بالناس، ولكن جائحة كورونا والحرب الروسية إحنا معملناهمش ولكن بنتأثر بيهم ولكن إن شاء الله هنعدي التحدي، ومش علشان أنا مكمل ولكن دي حكمة ربنا في الدنيا البني آدم والعالم بيقابل تحديات وبالجهد والإرادة يتجاوز التحدي ويتغلب عليه، إحنا في صراع مع ظروفنا والظرف الاقتصادي تحدي وإحنا مصرين بفضل الله إننا نتجاوز التحدي".

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ارتفاع الأسعار وتجاوز الأزمة

ولفت خلال لقائه بعدد من أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني: "الأزمة الاقتصادية الناس متأثرة بيها وأنا عارف إن الناس متأثرة بـ ارتفاع الأسعار وأنا عارف، مفيش أزمة بتمر على مصر إلا وإحنا متأكدين إنه بالعمل والإرادة والتخطيط وقبل كده بالله لإننا لا نبغي إلا الخير ومفيش عندنا هدف تاني غير كده، هنعدي الأزمة، هنعدي الأزمة بقدرة ربنا لأننا لا نبغي إلا الخير إلى جانب الجهد والإرادة، وفي 67 كان فيه تحدي كبير أوي وفيه 73 مرينا وعبرنا التحدي".

رسالة السيسي للمصريين

وتابع السيسي: "لازم تكونوا متأكدين يا مصريين إننا قادرين نتغلب على أي تحدي مش بينا كمسئولين ولكن بتحمل الناس وبتفهم الناس نقدر نعدي، كان فيه أزمة كهرباء والانقطاع اللي فات وكان فيه أزمة كهربا حقيقية وعديناها بفضل الله".

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، ليدير حوارا معهم.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة السلوم بمحافظة مطروح لإجراء جولة تفقدية والالتقاء بأهالي المدينة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم العديد من المشروعات القومية والاستراتيجية في المنطقة الغربية بمحافظة مطروح والسلوم على جميع المحاور.

وشهدت جميع القطاعات الخدمية والاستثمارية في مطروح أعمال تطوير كبيرة على مدار السنوات الماضية على رأسها المؤسسات الصحية التي شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدولة خلال الفترة الماضية.

وتضمنت المشروعات إنشاء مستشفى النجيلة المركزي وتطوير مستشفى السلوم المركزي ومستشفى العلمين النموذجي ومستشفى مطروح العام وعدد آخر من المستشفيات والمراكز الطبية فضلًا عن إطلاق عدد من المبادرات والخدمات الصحية للمواطنين.

كما تضمنت مشروعات الطرق تطوير الطريق الدولي الساحلي وإنشاء مسارات بديلة تخفف من هذا الزحام ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور بالساحل الشمالي الغربي، لضمان سهولة الحركة والتنقل للمواطنين.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في بيانات صحفية إن مطروح شهدت إقامة مشروعات استثمارية ضخمة تم تنفيذها مؤخرا بالمحافظة.

وتضمنت المشروعات، تطوير قلعة شالي وجامع أغورمي بسيوة بقيمة 600 ألف يورو وتنفيذ مشروع الموائمة في البيئات الصحراوية بقيمة 81.6 مليون دولار وتنفيذ مشروع حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة بالمحافظة بقيمة 900 ألف يورو الي جانب إنشاء الخط الخامس بمصانع تعبئة المياه الطبيعية بسيوة بتكلفة وصلت إلى 141 مليون جنيه وتمويل 503 مشاريع صغيرة ومتوسطة بالمحافظة بقيمة 54 مليون جنيه.