الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

السيسي: مفيش شهادة وفاة لأي حاجة في مصر وقادرين ننقل المياه لمطروح

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

السيسي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "هناك فرص عمل كبيرة لأهالي مطروح وسيوة من خلال مشروع الدلتا الجديدة، إلى جانب تنفيذ مشروع الصرف الزراعي الذي كان يعد مشكلة تم حلها وإنقاذ الواحة من مصير صعب، وهنا نؤكد إن مفيش شهادة وفاة لأي حاجة في مصر طول ما إحنا يا مصريين مع بعض".

 نقل المياه لمطروح 

وعن توصيل المياه لمحافظة مطروح، أكد السيسي خلال لقائه مع أهالي مطروح وسيوة: "لو فيه فرصة أعمل ترعة واتنين وتلاتة وأجيب المياه من شرق مصر مفيش حاجة تقدر توقفني".
 

Advertisements

مشروع الدلتا الجديدة

ولفت: "الدلتا الجديدة متاحة لأهالي مطروح ولكل مصري والأرض هتبقى متوفرة 2 مليون فدان وفيه 700 ألف فدان انا مأعلنتش عنهم لإننا لسه بنشوف هل فيه مياه تكفى زراعتهم ولا لأ ولو فيه مياه تكفى هنزرعها".

توصيل المياه لسيدي عبد الرحمن والضبعة

وأضاف: " أقدر أوصل مياه لحد سيدي عبد الرحمن أو الضبعة طالما عندي الفرصة هوصل المياه طيب لو المياه مجتش ترعة الحمام يبقى حجم المياه المتاح ليا على عقد زمام الزراعة لغاية العلمين أو الضبعة أو مطروح، إحنا عاملين ترع في الدلتا الجديد فوق الـ80 كيلو لو فيه مياه معنديش مشكلة، بشرط ننظم الأمر بشكل علمي". 

السيسي: إحنا مغامرناش بالمصريين وعارفين تأثر الناس بارتفاع الأسعار

السيسي: معملناش قرار خطير ورطنا فيه الدولة والأزمة الاقتصادية مش إحنا السبب فيها

فكرة نقل المياه لمطروح

وأشار: "لما اتطرح موضوع توصيل ونقل المياه لمطروح من 20 أو 25 سنة إتقال وقتها هو إحنا هنصرف مليارات على 4 آلاف أسرة، ولكن إحنا مقولناش كده وإحنا بندور على المصلحة مع الناس ومفيش مصلحة إننا منعملش توصيل المياه لأهلنا في السلوم ومطروح". 

موعد افتتاح مشروع الدلتا الجديدة

ولفت:"سيتم افتتاح الدلتا الجديدة خلال أشهر قليلة، والتنمية تأخذ سنوات طويلة، ولكن إحنا ماشيين لقدام أوي في التنمية واللي بيتعمل في مصر بفضل الله وجهدنا كبير أوي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.

السيسي عبد الفتاح السيسي مطروح نقل المياه لمطروح مشروع الدلتا الجديدة لقاء السيسي بأهالي مطروح

مواد متعلقة

السيسي: إحنا مغامرناش بالمصريين وعارفين تأثر الناس بارتفاع الأسعار

السيسي: معملناش قرار خطير ورطنا فيه الدولة والأزمة الاقتصادية مش إحنا السبب فيها

السيسي يكشف سبب أزمة انقطاع الكهرباء: اصبروا واتحملوا

الرئيس السيسي يدير حوارا مع أهالي مطروح والسلوم

الأكثر قراءة

مفاجأة قوية، 6 أندية مصرية ممنوعة من القيد بفرمان الفيفا

نجيب ساويرس يرد على رسالة عمرو عبد الجليل بعد وصفه بشريكه

السيسي يمنح أهالي سيوة 6 أشهر لزراعة أراضيهم: الحاج بلال معاه فلوس كتير

تنسيق معهد فني صحى 2023 بجميع المحافظات وشروط الالتحاق

لغز طائرة زامبيا.. مصر تنفي رسميا هبوطها في القاهرة.. وتعاون مع السلطات الزامبية لكشف ملابسات الواقعة

قرار جديد من النيابة في بلاغ محمد الشيبي ضد حسين الشحات

السيسي يكشف سبب أزمة انقطاع الكهرباء: اصبروا واتحملوا

سعر الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

طبق الكنافة يثير جدلًا واسعا في الأردن، اعرف السبب وعلاقة ذلك بنتائج الثانوية العامة

زخاروفا تسخر من تصريحات بايدن حول خفض الدين: "الكلام ببلاش"

احتفالا بعيد ميلادها الـ 90، مسنة تقفز بالمظلة من ارتفاع 12 ألف قدم

خلل تقني يسمح بسحب أموال غير موجودة بالحسابات البنكية فى أيرلندا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 16-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 16-8-2023 في الأسواق

تنسيق الكليات 2023، أماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 بتنسيق المرحلة الثانية

بشرى سارة من وزير التعليم لأولياء الأمور والطلاب قبل العام الدراسي الجديد

المزيد

انفوجراف

شارك بـ 9 أفلام في موسم الصيف.. بيومي فؤاد «حسن حسني الجيل الجديد» (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

25 دعاء لقضاء الحاجة لا غنى عنهم لكل إنسان

تفسير حلم صيد القراميط في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والخير

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بتيسير الحال وتولي منصب مرموق

المزيد
الجريدة الرسمية