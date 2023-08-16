السيسي: مفيش شهادة وفاة لأي حاجة في مصر وقادرين ننقل المياه لمطروح

السيسي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "هناك فرص عمل كبيرة لأهالي مطروح وسيوة من خلال مشروع الدلتا الجديدة، إلى جانب تنفيذ مشروع الصرف الزراعي الذي كان يعد مشكلة تم حلها وإنقاذ الواحة من مصير صعب، وهنا نؤكد إن مفيش شهادة وفاة لأي حاجة في مصر طول ما إحنا يا مصريين مع بعض".

نقل المياه لمطروح

وعن توصيل المياه لمحافظة مطروح، أكد السيسي خلال لقائه مع أهالي مطروح وسيوة: "لو فيه فرصة أعمل ترعة واتنين وتلاتة وأجيب المياه من شرق مصر مفيش حاجة تقدر توقفني".



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مشروع الدلتا الجديدة

ولفت: "الدلتا الجديدة متاحة لأهالي مطروح ولكل مصري والأرض هتبقى متوفرة 2 مليون فدان وفيه 700 ألف فدان انا مأعلنتش عنهم لإننا لسه بنشوف هل فيه مياه تكفى زراعتهم ولا لأ ولو فيه مياه تكفى هنزرعها".

توصيل المياه لسيدي عبد الرحمن والضبعة

وأضاف: " أقدر أوصل مياه لحد سيدي عبد الرحمن أو الضبعة طالما عندي الفرصة هوصل المياه طيب لو المياه مجتش ترعة الحمام يبقى حجم المياه المتاح ليا على عقد زمام الزراعة لغاية العلمين أو الضبعة أو مطروح، إحنا عاملين ترع في الدلتا الجديد فوق الـ80 كيلو لو فيه مياه معنديش مشكلة، بشرط ننظم الأمر بشكل علمي".

فكرة نقل المياه لمطروح

وأشار: "لما اتطرح موضوع توصيل ونقل المياه لمطروح من 20 أو 25 سنة إتقال وقتها هو إحنا هنصرف مليارات على 4 آلاف أسرة، ولكن إحنا مقولناش كده وإحنا بندور على المصلحة مع الناس ومفيش مصلحة إننا منعملش توصيل المياه لأهلنا في السلوم ومطروح".

موعد افتتاح مشروع الدلتا الجديدة

ولفت:"سيتم افتتاح الدلتا الجديدة خلال أشهر قليلة، والتنمية تأخذ سنوات طويلة، ولكن إحنا ماشيين لقدام أوي في التنمية واللي بيتعمل في مصر بفضل الله وجهدنا كبير أوي".