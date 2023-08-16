أحد أهالي مطروح للسيسي: كمل مشوارك، وتعليق قوي من الرئيس

السيسي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي:"الظرف الاقتصادي الصعب كتحدي لازم هينتهي مش علشان أنا موجود ولكن هو ده حكم ربنا في الدنيا إن العالم يقابل تحديات وبالجهد والتخطيط والإرادة يتجاوز التحدى ويقابل تحدي تاني ويبقى قادر يتغلب عليه، نحن في صراع مع ظروفنا والظرف الاقتصادي تحدي واحنا مصريين بفضل الله نتغلب عليه".

رسالة أحد أهالي مطروح للسيسي

ووجه أحد أهالي مطروح، رسالة للرئيس السيسي:"ربنا ينصرك ياريس، كمل مشوارك ياريس وإحنا معاك بعد الإنجازات والمشروعات اللى بتتعمل في كل حتة في مصر".

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رسالة السيسي

وعقب الرئيس السيسي خلال لقائه أهالي مطروح وسيوة وسيدي براني، قائلا:"عايز اقولك علي حاجة متقولش كمل قول هنكمل، تحيا مصر بيكم".



في نفس اللقاء قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "خلال الـ10 سنوات اللي فاتت كنا حريصين إننا منغامرش بالناس، ولكن جائحة كورونا والحرب الروسية إحنا معملناهمش ولكن بنتأثر بيهم ولكن إن شاء الله هنعدي التحدي، ومش علشان أنا مكمل ولكن دي حكمة ربنا في الدنيا البني آدم والعالم بيقابل تحديات وبالجهد والإرادة يتجاوز التحدي ويتغلب عليه، إحنا في صراع مع ظروفنا والظرف الاقتصادي تحدي وإحنا مصرين بفضل الله إننا نتجاوز التحدي".

ارتفاع الأسعار وتجاوز الأزمة



ولفت: "الأزمة الاقتصادية الناس متأثرة بيها وأنا عارف إن الناس متأثرة بـ ارتفاع الأسعار وأنا عارف، مفيش أزمة بتمر على مصر إلا وإحنا متأكدين إنه بالعمل والإرادة والتخطيط وقبل كده بالله لإننا لا نبغي إلا الخير ومفيش عندنا هدف تاني غير كده، هنعدي الأزمة، هنعدي الأزمة بقدرة ربنا لأننا لا نبغي إلا الخير إلى جانب الجهد والإرادة، وفي 67 كان فيه تحدي كبير أوي وفيه 73 مرينا وعبرنا التحدي".

رسالة السيسي للمصريين



وتابع السيسي: "لازم تكونوا متأكدين يا مصريين إننا قادرين نتغلب على أي تحدي مش بينا كمسئولين ولكن بتحمل الناس وبتفهم الناس نقدر نعدي، كان فيه أزمة كهرباء والانقطاع اللي فات وكان فيه أزمة كهربا حقيقية وعديناها بفضل الله".

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، ليدير حوارا معهم.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة السلوم بمحافظة مطروح لإجراء جولة تفقدية والالتقاء بأهالي المدينة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم العديد من المشروعات القومية والاستراتيجية في المنطقة الغربية بمحافظة مطروح والسلوم على جميع المحاور.

وشهدت جميع القطاعات الخدمية والاستثمارية في مطروح أعمال تطوير كبيرة على مدار السنوات الماضية على رأسها المؤسسات الصحية التي شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدولة خلال الفترة الماضية.