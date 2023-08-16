توريد 536 ألف طن قمح لصوامع الشرقية

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٩٩٤ طنا و٠٧٢ كيلو قمح .

وأشارت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية إلى أنه يحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديريه التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنه يتابع بصفة يومية أعمال حصاد القمح فضلًا عن تكليفه لمسئولي الزراعة والتموين ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بمتابعة عملية تسليم الأقماح لمراكز التجميع والصوامع المخصصة لذلك وكذلك الاطمئنان على تذليل كافة العقبات وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة بالدولة.

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المحافظ يشدد على ضرورة تكثيف المتابعة

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

توريد 38 طنا اليوم

وقالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٣٨ طنا و٣٨٠ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٨٧٥ طنا و٧٧٨ كيلو قمح موضحة أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

إحكام السيطرة على الصوامع

وأضافت وكيل وزارة التموين أن الكميات الموردة من الأقماح خارج المحافظة لشون وصوامع( مواقع شركة مطاحن شمال القاهرة بالقاهرة - مواقع شركة مطاحن جنوب القاهرة بالجيزة- مواقع شركة مطاحن وسط وغرب بالدلتا بالقليوبية) بلغت ١٠٢٧١ طنا والكميات التي تم ضبطها بلغت ٩١٥ طنا وتم تحرير محاضر ضد المخالفين والتي بلغ عددها 29 محضرا. وأكدت أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام، ولإحكام السيطرة على عمليات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة.

يحظر شراء أي أقماح خارج الصوامع

وأشارت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية إلي أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية موسم حصاد ٢٠٢٣ إلا بنـاءً على طلب كتابي وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص الكمية المستهدف شراؤها والغرض من الاستخدام وأماكن استلام الأقماح اسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقمـاح وعنوانـه ويرفـق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.