الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

توريد 536 ألف طن قمح لصوامع الشرقية

قمح، فيتو
قمح، فيتو

أكدت  فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٩٩٤ طنا و٠٧٢ كيلو قمح .

وأشارت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية إلى أنه يحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديريه التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

تموين الشرقية: ضبط 1200 كيلو دقيق قبل بيعه

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنه يتابع بصفة يومية أعمال حصاد القمح  فضلًا عن تكليفه لمسئولي الزراعة والتموين ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بمتابعة عملية تسليم الأقماح لمراكز التجميع والصوامع المخصصة لذلك وكذلك الاطمئنان على تذليل كافة العقبات وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة بالدولة.

Advertisements

المحافظ يشدد على ضرورة تكثيف المتابعة

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة  وكذلك التأكد من  جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

توريد 38 طنا اليوم 

وقالت  فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٣٨ طنا و٣٨٠ كيلو قمح ليصل إجمالي  كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٨٧٥ طنا و٧٧٨ كيلو قمح  موضحة أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

إحكام السيطرة على الصوامع 

وأضافت وكيل وزارة التموين أن الكميات الموردة  من الأقماح خارج المحافظة لشون وصوامع( مواقع شركة مطاحن شمال القاهرة بالقاهرة -  مواقع شركة مطاحن جنوب القاهرة بالجيزة- مواقع شركة مطاحن وسط وغرب بالدلتا بالقليوبية)  بلغت ١٠٢٧١ طنا والكميات التي تم ضبطها بلغت ٩١٥ طنا وتم تحرير محاضر ضد المخالفين والتي بلغ عددها 29 محضرا. وأكدت أنه  يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام، ولإحكام السيطرة على عمليات توريد الأقماح للصوامع  والشون المخصصة.

تموين الشرقية: ضبط 11 مخبزا مخالفا في بلبيس

يحظر شراء أي أقماح خارج الصوامع 

وأشارت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية  إلي أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية موسم حصاد ٢٠٢٣ إلا بنـاءً على طلب كتابي وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص الكمية المستهدف شراؤها والغرض من الاستخدام وأماكن استلام الأقماح اسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقمـاح وعنوانـه ويرفـق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية التموين والتجارة الداخلية احمالى كمية الاقماح

مواد متعلقة

تموين الشرقية: ضبط 1200 كيلو دقيق قبل بيعه

تموين الشرقية: ضبط 11 مخبزا مخالفا في بلبيس

تموين الشرقية: حملة تموينية شاملة بمركز ههيا

تموين الشرقية: ضبط 5 أطنان سكر بكفر صقر

الأكثر قراءة

مفاجأة قوية، 6 أندية مصرية ممنوعة من القيد بفرمان الفيفا

السيسي يكشف سبب أزمة انقطاع الكهرباء: اصبروا واتحملوا

قرار جديد من النيابة في بلاغ محمد الشيبي ضد حسين الشحات

السيسي: معملناش قرار خطير ورطنا فيه الدولة والأزمة الاقتصادية مش إحنا السبب فيها

رئيس الإسعاف يصل شمال سيناء لتفقد نقاط الهيئة

بشرى سارة من وزير التعليم لأولياء الأمور والطلاب قبل العام الدراسي الجديد

سعر الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق

لغز طائرة زامبيا.. مصر تنفي رسميا هبوطها في القاهرة.. وتعاون مع السلطات الزامبية لكشف ملابسات الواقعة

Advertisements

منوعات

المزيد

زخاروفا تسخر من تصريحات بايدن حول خفض الدين: "الكلام ببلاش"

احتفالا بعيد ميلادها الـ 90، مسنة تقفز بالمظلة من ارتفاع 12 ألف قدم

خلل تقني يسمح بسحب أموال غير موجودة بالحسابات البنكية فى أيرلندا

أغرب القضايا، قاضٍ مخمور يقتل زوجته، ويعتذر لزملائه: مش هاجي الشغل النهاردة

المزيد

خدمات

المزيد

تنسيق الكليات 2023، أماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 بتنسيق المرحلة الثانية

بشرى سارة من وزير التعليم لأولياء الأمور والطلاب قبل العام الدراسي الجديد

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تفتح باب التقديم لطلاب "الثانوية" وتستعد للعام الدراسى الجديد بأفضل خدمة تعليمية

طقس الغد، تحذير من السيول في هذه المناطق

المزيد

انفوجراف

من مطرب المراهقين إلى نجم الجيل.. مشوار تامر حسني في 20 سنة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صيد القراميط في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والخير

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بتيسير الحال وتولي منصب مرموق

أسامة قابيل: المساكنة خطة شيطانية لنشر الفسق والفجور فى المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية