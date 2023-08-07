تموين الشرقية: ضبط 11 مخبزا مخالفا في بلبيس

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية..

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محضر للتصرف فى 10 شكائر من الدقيق المدعم

وقاد قطاع تموين جنوب الشرقية حملة تفتيشية ورقابية برئاسة عاطف عراقي وأحمد زكريا علي المخابز البلدية بنطاق مركز بلبيس والقرى التابعة وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخابز البلدية المخالفة وتحرير محاضر لمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ن.م. أ بسعدون بلبيس لتصرفه فى 6 شكائر دقيق مدعم وآخر لمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ر.ن.ع بسعدون بلبيس لتصرفه فى عدد 4 شكائر دقيق مدعم بمخبز بلدى مدعم ملك المواطن / أ. ع.ح لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس كما تحرر محضرا لمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ع.ع.م لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 16 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس.

إنتاج خبز ناقص فى الوزن وغير مطابق للمواصفات

وتحرر محضرا لمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ن.ا.أ لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس. وآخر لنقص الوزن بمقدار 14 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس. ولمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ع.س. أ لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 10 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس · مخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ن.م.ا لأنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 9 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس. وأيضا لمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ م.م.ا لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات بندر بلبيس.كما تم تحرير محاضر لمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ م.ن.ع لعدم نظافة المعجن وأدواته بسعدون بلبيس. ولمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ أ.م.م لعدم نظافة المعجن وأدواته وعدم الإعلان عن بيانات المخبز ومواعيد التشغيل على لافتة بواجهة المخبز بندر بلبيس

حملات تفتيش على الانشطة التموينية والتجارية

وشنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة بحملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية المهدية من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد ( 45 ) شيكارة سماد يوريا خاص بوزارة الزراعة محظور تداوله باﻷسواق، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلو جرام، بإجمالي كمية مقدارها ( 2 ) طن و( 250 ) كيلو جرام، وتم تحرير المحضر رقم 11069 لسنة 2023 جنح ههيا،و التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

المرور بشارع أحمد عرابى بههيا

تمكنت الحملة أثناء مرورها بشارع أحمد عرابي بمدينة ههيا من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد ( 24 ) شيكارة دقيق بلدي مدعم مجمعة ومهربة، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلوجرام، بإجمالي كمية مقدارها 1 طن و( 200 ) كيلوجرام، وتحرير عن ذلك المحضر رقم 11116 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات علي ذمة المحضر تمكنت الحملة كذلك أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط عدد ( 12 ) قاروصة سجائر، بإجمالي كمية مقدارها ( 120 ) علبة، مخبأة ومحجوبة عن التداول لدى أحد محلات البقالة الممتنعة عن بيع السجائر، وتحرير المحضر رقم 11120 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات علي ذمة المحضر.