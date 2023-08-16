الأربعاء 16 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل المسقعة، باللحمة المفرومة والبشاميل

طريقة المسقعة بالبشاميل،
طريقة المسقعة بالبشاميل، فيتو

طريقة عمل المسقعة، تعد من أشهر طرق الأطباق المصرية، ومن الأصناف التي يعشقها الجميع كبارا وصغارا، ولذلك كل زوجة جديدة في عالم المطبخ والطبخ، تحاول تعلم طريقة عمل المسقعة، وتعتمد طريقة عمل المسقعة، على الباذنجان المقلي كمكون رئيسي، ثم يضاف له صلصة الطماطم، ولكن أحيانا تفضل بعض ستات البيوت أن تضيف المزيد من القيمة الغذائية للمسقعة، بإضافة اللحمة المفرومة لها، مع إضافة البشاميل أيضا.

 

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل

مسقعة بالبشاميل

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل، بخطوات مبتكرة، وطريقة غير تقليدية، فتستخدم مع المسقعة صلصة البشاميل البيضاء، مع إدخال مجموعة جديدة من المكونات، والتي تعطي لها مذاقا خاصا مميزا ولذيذا، مثل المكسرات، والجبنة.
مكونات المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل:

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باذنجان مقشر مع ترك بعض القشور عليه

كمية من صلصة البشاميل

3 ثمرات من الطماطم المقطعة إلى شرائح

خبز شامي مقطع مربعات ومبهر بالملح والقرفة

2 باكيت من لبن البودرة صغير

1|8 كيلو من الجبنة الشيدر او الحمراء

1|8 كيلو من الزيتون الأخضر بدون بذر

لوز مقشر ومحمر ( اختياري)

نصف كيلو من اللحم المعصج (ومضاف إلى اللحم 3 حبات مشروم طازج ومقطعة شرائح فصين ثوم

وملعقتين من صلصة الطماطم)

رشة من الزعتر

رشة من القرفة
 

طريقة عمل صلصة البشاميل:

ملعقة كبيرة من السمن أو الزيت مع زبدة، وملعقة كبيرة من الدقيق وكيلو لبن حليب وملح وفلفل أسود.

على نار هادئة؛ يشوح الدقيق مع الزيت والسمن، حتى يصبح ذهبي اللون، فنبدأ في إضافة الحليب تدريجيا، مع التقليب السريع والمستمر.

نستمر في التقليب، مع إضافة الحليب، حتى نحصل على قوام غليظ كريمي.

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل:

فى قالب الفرن ضعي طبقة من البشاميل

وفوقها طبقة من الباذنجان مع رش القليل من القرفه والزعتر

ضعي طبقة من الخبز المحمر وفوقه اللوز والزيتون

ثم طبقة من البشاميل

وبعدها طبقة من العصاج

وكرري السابق مرة ثانية بنفس الترتيب

وبعدها ضعي طبقة من الطماطم وفوقها الجبنة الشيدر وطبقة من البشاميل

ادخلي الصينية في الفرن، حتى تنضج البشاميل ويحمر الوجه.

وبألف هنا.

 

ملحوظة:

يمكنك الاكتفاء بالصلصة فقط مع الباذنجان، دون إضافة اللحمة المفرومة والبشاميل، حسب الرغبة، وحسب الإمكانيات المادية.

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