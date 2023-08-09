الخميس 10 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل المسقعة، لذيذة ومغذية وسهلة التحضير

المسقعة، فيتو
المسقعة، فيتو

طريقة عمل المسقعة، المسقعة من الأكلات الشعبية الشهيرة التى يعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة.

وطريقة عمل المسقعة، سهلة وبسيطة فهى عبارة عن باذنجان مقلي يقدم مع الخضروات فى الفرن، ولها شعبية كبيرة فى مصر لمذاقها المميز.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل المسقعة.

مكونات عمل المسقعة:

كيلو باذنجان رومي مقطع شرائح

ربع كيلو فلفل رومي اخضر

ربع كيلو بطاطس مقطعه أصابع عريضة

ثمرة أو اثنين طماطم مقطعة شرائح للوجه

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ليتر عصير طماطم

ملعقة ثوم مفروم

ربع كوب خل ابيض

ملح

فلفل اسود

بهارات

كسبرة جافة

طريقة عمل المسقعه:-

  • نحضر الباذنجان ورشه بالملح والدقيق ونضعه فى مصفاه لمدة نصف ساعة حتى يتخلص من الماء الزائد.
  • ثم نقلى الباذنجان ونرفعه من على النار ونضعه على ورق مطبخ.
  • ثم نقلى البطاطس والفلفل ونخرجهم على ورق مطبخ.
  • بعدها نحضر حلة على النار ونشوح الثوم فى القليل من الزيت، ثم نصب عليه الخل ثم عصير الطماطم.
  • ننتظر حتى غليان المكونات، ثم نضيف الملح والفلفل وباقى التوابل، ثم نترك الخليط حتى يتسبك.
طريقة عمل المسقعه، فيتو 
  • ثم نحضر صينية فرن ونرص بها شرائح الباذنجان، وعليها شرائح البطاطس والفلفل وعلى ال جه شرائح الطماطم.
  • ثم نصب الصلصة عليهم وندخل المسقعه الفرن الساخن حتى يحمر وجهها.
  • وتقدم ساخنة بجانب الخبز والسلطة الخضراء أو بجانب الأرز الأبيض.

طريقة عمل المسقعه باللحمة المفرومة 

ويمكن عمل المسقعة كأكلة فاخرة وذلك بإضافة اللحم المفروم لها، حيث نتبع نفس الخطوات السابقة بشرط نضيف اللحم المفروم المعصج، حيث نضع طبقة باذنجان وعليها طبقة بطاطس ثم طبقة اللحم المفروم وطبقة باذنجان أخرى ثم الفلفل الرومي وشرائح الطماطم، وندخلها الفرن حتى يحمر لونها، ثم تقدم مع الأرز بالشيعرية.

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طريقة عمل طاجن البامية باللحم لغداء مميز

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طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ فى الفرن، سهلة ولذيذة

طريقة عمل المسقعه بالبشاميل 

والمذاق مميز وأكلة لا تقاوم يمكن إضافة البشاميل لعمل صينية المسقعة بالبشاميل واللحمة المفرومة، وهى أكلة ذات مذاق شهر يعشقها الكبار والصغار، وطريقة تحضيرها سهلة، حيث نتبع نفس الخطوات السابقة ولكن ننزع منها البطاطس والطماطم فيكفى الباذنجان المقلي واللحم المفروم المعصج والفلفل الرومي، ثم بعد رص الباذنجان واللحم المفروم نضيف على الوجه البشاميل وتدخلها الفرن حتى يحمر لونها، مع مراعاة أن يكون البشاميل خفيف.

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المسقعة طريقة عمل المسقعة طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة طريقة عمل المسقعة بالبشاميل الشيف عواطف محمد

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