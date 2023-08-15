الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع موقف المشروعات خلال ترأسه مؤتمر المتابعة الأسبوعي

محافظ جنوب سيناء،
محافظ جنوب سيناء، فيتو

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، موقف المشروعات الجارية والمشروعات الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال خطة العام المالي الجاري 2023 / 2024 وذلك خلال ترأسه مؤتمر المتابعة الدوري الاسبوعي، بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، والقيادات التنفيذية ورؤساء المدن، ومديري المديريات وإدارات الديوان العام، وممثلي الشركات المشرفة والمنفذة علي المشروعات بالمحافظة.

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محافظ جنوب سيناء يتابع موقف المشروعات خلال ترأسه مؤتمر المتابعة الدوري الاسبوعي

 

وخلال المؤتمر تم استعراض ما تم خلال لقاء المحافظ مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأيضا المشروعات التي تم مناقشتها مع اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي  للتعمير، شملت تلك المشروعات مشروعات استكمال بعدد 11 مشروع بتكلفة 954.7 مليون جنيه منها مشروعات طرق باجمالي 575.7 مليون جنيه، ومشروعات الكهرباء بعدد 3 مشروعات بإجمالي مبلغ 108.5 مليون جنيه، ومشروعات إسكان بدوي بعدد 3 مشروعات بتكلفة تقديرية قدرها 70.5 مليون جنيه، ومشروع استكمال المرحلة الثالثة لمزرعة 30 يونيو ضمن مشروع التنمية المتكاملة بتكلفة 200 مليون جنيه، بالاضافة لمشروعات جديدة بعدد 13 مشروع بتكلفة تقديرية إجمالية 657.7 مليون جنيه.

 

تم خلال المؤتمر متابعة الموقف التنفيذي لمدرسة وي وموقف الموافقة التشغيلية من الإدارة التكنولوجية بوزارة التربية والتعليم، وعرض موقف الدراجات التشاركية والاسكوتر بمدينة شرم الشيخ، وتم عرض موقف اعمال 118 وحده الرويسات بمدينة شرم الشيخ،  وموقف ساحات الانتظار ( الباركينج) وتوصيل الغاز الي محلات شارع السلام.

فوده يتابع خطة ترشيد الكهرباء بالمحافظة

وتم استعراض التقرير الأسبوعي لخطة ترشيد الكهرباء بالمحافظة، وموقف دعم الصيادين بعدد 453 صياد، وتم خلال المؤتمر عرض موقف اعمال جامعة قناة السويس بمدينة ابورديس، وعرض موقف ميناء الصيد بطور سيناء، كما تم متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء معمل ضبط الجودة الجودة بمديرية الإسكان بطور سيناء.

 

كما تم متابعة اعمال اللاند سكيب بجامعة الملك سلمان بطور سيناء واعمال المنطقة أمام المسرح المكشوف بالطور، وفي ختام المؤتمر تم عرض موقف الحد من حوادث الطرق والمتسبب فيها الإبل ودراسة مقترح استكمال الحواجز الخرسانية " نيوجيرسي" لعدد 12 منطقة الاكثر خطورة.

 

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