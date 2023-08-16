الأربعاء 16 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

سوزان القليني تعقد اجتماع لجنة الإعلام الدوري بقومى المرأة

الدكتورة سوزان القلينى،
الدكتورة سوزان القلينى، فيتو

عقدت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة  الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة اللجنة، بحضور عضوات وأعضاء اللجنة.

وعبرت الدكتورة سوزان القليني عن سعادتها لحرص صناع الدراما والإعلام على تناول قضايا المرأة في أعمالهم خلال شهر رمضان ٢٠٢٣، وأكدت على أهمية تقرير الرصد السنوي الذي تقدمه لجنة الإعلام بالمجلس، على مدار ثمانية أعوام حيث قامت اللجنة منذ عام 2016 برصد ومتابعة وتحليل المحتوى الدرامي والبرامجي والإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي، من حيث تناول قضايا المرأة، ومدى توافق الأعمال مع الكود الإعلامي، واهتمت اللجنة برصد تأثيرات هذا المحتوى على المرأة المصرية من خلال الاستبيان الإلكتروني لاستطلاع آراء النساء عن مدى تعبير الدراما عن المرأة المصرية وقضاياها.

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ووجهت الدكتورة سوزان القليني الشكر إلي جميع الإعلاميات والإعلاميين وأساتذة الأعلام بالجامعات المصرية والطلاب المتطوعين من جميع أقسام كليات الإعلام الذين شاركوا في عملية رصد صورة المرأة في المسلسلات والإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات والبرامج المقدمة علي التليفزيون والراديو خلال شهر رمضان الماضى.

وعقب الاجتماع الدورى للجنة تم تكريم أعضاء لجنة الرصد الإعلامي، وتم توزيع شهادات تقدير علي طلاب وطالبات لجنة الرصد. 

لجنة الإعلام، فيتو 

تجدر الإشارة الى أن الرصد قد  تم علي عدة مستويات، المستوي الأول من ٢٥٠ طالبا وطالبة قاموا برصد صورة المرأة في عدد ٣٨ مسلسلا، والمستوى الثاني للرصد تمثل في رصد صورة المرأة في الاعلانات والبرامج التليفزيونية والمواقع الإخبارية والصحف، ومستوي ثالث   تمثل في رصد صورة المرأة في الإذاعة المصرية، وكذلك تم رصد اتجاهات المجتمع نحو قضايا المرأة علي وسائل التواصل الاجتماعي ثم قياس اتجاهات المرأة نحو صورتها المقدمة في المسلسلات من خلال استبيان علمي تم تصميمه وتطبيق علي السيدات في محافظات مصر.

الحكومة المصرية

وقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، التهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من 2022 إلى 2025، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.

المجلس القومي للمرأة، فيتو 

تمكين المرأة

وأعربت مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.

وأشارت إلى أن قرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع يدعم الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مصر نحو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

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المجلس القومي للمرأة الدكتورة سوزان القلينى الدكتورة مايا مرسى لجنة الإعلام الدراما المصرية

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