الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

قومي المرأة بالبحيرة يواصل فعاليات حملة بلدي أمانة (صور)

فعاليات حملة بلدي
فعاليات حملة بلدي أمانة بمحافظة البحيرة، فيتو

واصل المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد مقررة الفرع، تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" حيث استهدفت الحملة 12000 من السيدات والرجال والأطفال بقرى ( سيدي غازي بمركز كفر الدوار وبركة غطاس بمركز ابو حمص والساحل بمركز رشيد) بإجمالي عدد 4250 زيارة.

قومي المرأة بالبحيرة يواصل فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة"، فيتو
قومي المرأة بالبحيرة يواصل فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة"، فيتو
قومي المرأة بالبحيرة يواصل فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة"، فيتو


ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وفى إطار الجهود المبذولة لرفع الوعي بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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وكان ذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

قومي المرأة بالبحيرة يواصل فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة"، فيتو
قومي المرأة بالبحيرة يواصل فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة"، فيتو
قومي المرأة بالبحيرة يواصل فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة"، فيتو

من الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى 1 أغسطس 2023 م،  وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.

والحملة تستهدف توعية السيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع أهلي لبناء وطن مستقر ومزدهر، بالإضافة إلى محاربة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار الوطن وسلامة المجتمع المصري، وذلك من خلال الزيارات واللقاءات لمواقع العمل والزيارات المنزلية التي ينفذها أعضاء الفرع والإداريين ومحامي الفرع والرائدات الريفيات بالمدن والقرى للتوعية بدور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.

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البحيرة بلدي أمانة المجلس القومي للمرأة بالبحيرة حملة بلدى أمانة كفر الدوار

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