القومي للمرأة يختتم مبادرة بالفن مصر أحلى بحي الأسمرات

اختتم المجلس القومى للمرأة ممثلا فى لجنة الفنون والآداب فعاليات المبادرة التى اطلقتها بعنوان " بالفن مصر أحلي"، بالمركز الثقافي بحي الأسمرات، واستهدفت عددا من أطفال الحى، بحضور الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة منهم الفنان طارق الدسوقي، والدكتورة سمر سعيد عميدة المعهد العالى للفنون الشعبية، وذلك خلال الفترة من 12 وحتي 14 أغسطس ٢٠٢٣.

وأكدت الدكتورة رانيا يحيي أن المبادرة استهدفت توعية أطفال حى الأسمرات بأهمية الفن ودوره في التأثير علي المجتمع وتنمية قدراتهم واطلاق طاقاتهم الفنية من خلال تنفيذ ورش فنية للرسم وللتمثيل المسرحي.

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واختتمت فاعليات الورشة الفنية بلوحة فنية من تصميم الاطفال، واسكتش تمثيل مسرحي عبارة عن مشهد تمثيلى عن قضايا المرأة.

وأشرف علي ورشة الفن التشكيلى الدكتور شريف هنداوي أستاذ التصوير الجداري، وكل من الاستاذه ماريا محب وندي عبد الجليل المعيدات بكلية الفنون الجميلة، فيما أشرف علي ورشة التمثيل المسرحي الأستاذ جمال عبد الناصر المخرج المسرحى،.و الأستاذة سها الشرقاوي صحفية وممثلة.

يذكر أن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة شاركت في افتتاح قمة المرأة المصرية 2023 في نسختها الثانية - منتدى الخمسين سيدة - تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تحت عنوان "تمكين المرأة.. قوة مصر ومستقبلها".

وأكدت رئيسة المجلس، أن المرأة المصرية هي تركيبة فريدة من نوعها، فهي خط الدفاع الثالث للوطن في مجابهة قوى التطرف والإرهاب وفي الأزمات، علاوة على أدوارها الأخرى في عملها وداخل أسرتها.

المجلس القومي للمرأة، فيتو

الحكومة المصرية

وقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، التهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من 2022 إلى 2025، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.

تمكين المرأة

وأعربت مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.

وأشارت إلى أن قرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع يدعم الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مصر نحو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

لجنة وضعية المرأة

وأضافت: "نحن فخورون بالإرادة السياسية المصرية التي ساندت المرأة ودعمت مكانتها ومنحتها الفرصة لتحتل مكانة متميزة"، كما توجهت بخالص التحية والتقدير إلى وزارة الخارجية المصرية التي تقوم بدور عظيم في دعم جهود مصر دوليًا وإقليميًا في كافة المجالات، مشيدة بهذا الإنجاز المتميز الذي يمثل انتصارا جديدا للبلاد.