قومى المرأة بالبحيرة ينظم حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بـ 3 مراكز

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" برئاسه المهندسة زكية رشاد مقررة فرع قومى المرأة بالبحيرة وعدد من أعضاء وعضوات فرع المجلس.

قومى المرأة بالبحيرة ينظم حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بـ ٣ مراكز

واستهدفت الحملة 9200 السيدات والرجال والأطفال ومركز كفر الدوار بقرى سيدى غازى ومركز ابو حمص بقريه بركه غطاس ومركز رشيد بقرية الساحل بإجمالى 4250 زيارة.

وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

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وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

جدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى ١ أغسطس ٢٠٢٣، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.

قومى المرأة بالبحيرة ينظم حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بـ ٣ مراكز

قومى المرأة بالبحيرة ينظم حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بـ ٣ مراكز

قومى المرأة بالبحيرة ينظم حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بـ ٣ مراكز

قومى المرأة بالبحيرة ينظم حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بـ ٣ مراكز

قومى المرأة بالبحيرة ينظم حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بـ ٣ مراكز

قومى المرأة بالبحيرة ينظم حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بـ ٣ مراكز

قومى المرأة بالبحيرة ينظم حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بـ ٣ مراكز

قومى المرأة بالبحيرة ينظم حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بـ ٣ مراكز

قومى المرأة بالبحيرة ينظم حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بـ ٣ مراكز

قومى المرأة بالبحيرة ينظم حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بـ ٣ مراكز

قومى المرأة بالبحيرة ينظم حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بـ ٣ مراكز

قومى المرأة بالبحيرة ينظم حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بـ ٣ مراكز

قومى المرأة بالبحيرة ينظم حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بـ ٣ مراكز

قومى المرأة بالبحيرة ينظم حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بـ ٣ مراكز

قومى المرأة بالبحيرة ينظم حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بـ ٣ مراكز

قومى المرأة بالبحيرة ينظم حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بـ ٣ مراكز

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