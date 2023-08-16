غرفة مقدمي خدمات الرعاية: دورات تدريبية لتأهيل المستشفيات على تنفيذ السجلات الطبية

عقدت غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص اجتماعا برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، لمناقشة عدد من القضايا والمستجدات التي تهم القطاع خلال الفترة المقبلة، ومنها مشاركة الغرفة في مؤتمر شرم الشيخ الخامس للتامين وإعادة التامين.

وعقد الاجتماع بحضور كلًا من الدكتورة غادة الجنزوري عضو مجلس الإدارة ووكيل الغرفة، والدكتور أحمد نزيه أبو راس عضو مجلس الإدارة والدكتور محمد حبلص، عضو مجلس الإدارة. الدكتور أحمد عز، عضو مجلس الإدارة، والدكتور عماد شنودة عضو مجلس الإدارة، والدكتور أحمد جمال ماضي أبوالعزايم عضو مجلس الإدارة وبحضور كلًأ من الدكتور محمد لطفي عضو مجلس الإدارة، والدكتور خالد سمير عضو مجلس الإدارة ووكيل الغرفة، ومصطفى الأسمر عضو مجلس الإدارة، والدكتور عمرو حمزة عضو مجلس الإدارة، والدكتور ممدوح العربي عضو مجلس الإدارة، والدكتور أيمن هاني عضو مجلس الإدارة، والدكتور هشام ماجد عضو مجلس الإدارة.

Advertisements

الرعاية الصحية: تشكيل لجنة خاصة بالتدريب

وقال الدكتور علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الغرفة إنه تم تشكيل لجنة خاصة بالتدريب مشكلة من كل من الدكتورة غادة الجنزوري، والدكتور محمد حبلص، والدكتور أحمد أبو العزايم, والدكتور ممدوح العربي, والدكتور خالد سمير، لمتابعة تأهيل المستشفيات وتنفيذ دورات تدريبية للسجلات الطبية.

وأوضح أنه سيتم عمل دوارات تدريبية للبرنامج التعريفي بمعايير الجودة اللازمة للمستشفيات وذلك للتسجيل والاعتماد حتى يمكن الدخول بمنظومة التامين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمختلف محافظات الجمهورية.

غرفة مقدمي الرعاية الصحية تعلن مشاركتها في مؤتمر شرم الشيخ الخامس للتامين وإعادة التامين خلال الفترة من 17-19 سبتمبر 2023

وأضاف عبد المجيد، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشاركة أعضاء الغرفة في مؤتمر شرم الشيخ الخامس للتامين وإعادة التامين والذي سوف يعقد خلال الفترة من 17-19 سبتمبر 2023 بمدينة شرم الشيخ.

وأكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، أن القطاع الخاص شريك أساسي مع الحكومة في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وله دور وطني كبير في منظومة الصحة المصرية، بداية من المشاركة في المبادرات الرئاسية الصحية، والمشتركة في مكافحة الأمراض والأوبئة، ومن ضمن الأشياء المتوقع أن يكون لقطاع الخاص دور فيها حق الامتياز لعملية تطوير أو إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية التي تحتاج لنظام تشغيل وإدارة بفكر القطاع الخاص وخبراته في هذا المجال، وأيضا من الممكن أن يكون للقطاع الخاص دور في إنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية والتي تعتبر الخطوة الأولى في استقبال المريض بمنظومة التأمين الصحي الشامل.