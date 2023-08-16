مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مانشستر سيتي وإشبيلية

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأربعاء 16-8-2023 العديد من المباريات في مختلف ملاعب ودوريات العالم وابرزها مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في بطولة كأس السوبر الأوروبي 2023 على ملعب " كارايسكاكيس" باليونان.

موعد مباراة بطولة كأس السوبر الأوروبي والقنوات الناقلة





مانشستر سيتي وإشبيلية – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات 2023 والقنوات الناقلة





أستراليا وإنجلترا – 1 ظهرًا - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري القطري



الوكرة ومعيذر – 6.30 مساء

العربي والشمال – 8.30 مساء

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية



كوينز بارك ونوريتش سيتي – 9.45 مساء

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ترتيب الدوري الانجليزي، أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز التي انطلقت الجمعة الماضية بمواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب مع بيرنلي.

نتائج الجولة الأولى للدوري الانجليزي

مانشستر سيتي ضد بيرنلي 3-0

أرسنال ضد نوتنجهام فورست 2-1

كريستال بالاس ضد شيفيلد يونايتد 1-0

تعادل بورنموث مع وست هام 1-1

فوز برايتون ضد لوتون تاون 4-1

فوز فولهام على إيفرتون 1-0

فوز نيوكاسل علي أستون فيلا 5-1

تعادل برينتفورد مع توتنهام 2-2

تعادل تشيلسي مع ليفربول 2-2

فوز مانشستر يونايتد على وولفرهامبتون 1-0

ترتيب الدوري الانجليزي

1- نيوكاسل يونايتد: 3 نقاط

2- برايتون: 3 نقاط

3- مانشستر سيتي: 3 نقاط

4- آرسنال: 3 نقاط

5- كريستال بالاس: 3 نقاط

6- فولهام: 3 نقاط

7- مانشستر يونايتد: 3 نقاط

8- توتنهام هوتسبير: نقطة واحدة

9- برينتفورد: نقطة واحدة

10- ليفربول : نقطة واحدة

11- وست هام يونايتد: نقطة واحدة

12- بورنموث: نقطة واحدة

13- تشيلسي: نقطة واحدة

14- نوتينغهام فورست: بلانقاط

15- شيفيلد يونايتد: بلانقاط

16- إيفرتون: بلا نقاط

17- وولفرهامبتون: بلا نقاط

18- لوتون تاون: بلانقاط

19- بيرنلي : بلا نقاط

20- أستون فيلا: بلا نقاط



جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز