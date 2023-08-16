الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مانشستر سيتي وإشبيلية

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأربعاء 16-8-2023 العديد من المباريات في مختلف ملاعب ودوريات العالم وابرزها مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في بطولة كأس السوبر الأوروبي 2023 على ملعب " كارايسكاكيس" باليونان.

موعد مباراة بطولة كأس السوبر الأوروبي والقنوات الناقلة  



مانشستر سيتي وإشبيلية – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium    

 

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات 2023 والقنوات الناقلة



أستراليا وإنجلترا – 1 ظهرًا - beIN Sports 1 HD Premium      

 

مواعيد مباريات الدوري القطري
 

الوكرة ومعيذر – 6.30 مساء

العربي والشمال – 8.30 مساء

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
 

كوينز بارك ونوريتش سيتي – 9.45 مساء

Advertisements

 

ترتيب الدوري الانجليزي، أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز التي انطلقت الجمعة الماضية بمواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب مع بيرنلي.

 

نتائج الجولة الأولى للدوري الانجليزي 

مانشستر سيتي ضد بيرنلي 3-0

أرسنال ضد نوتنجهام فورست 2-1 

كريستال بالاس ضد شيفيلد يونايتد 1-0 

تعادل بورنموث مع وست هام 1-1 

فوز برايتون ضد لوتون تاون 4-1

فوز فولهام على إيفرتون 1-0 

فوز نيوكاسل علي أستون فيلا 5-1

تعادل برينتفورد مع توتنهام 2-2 

تعادل تشيلسي مع ليفربول 2-2 

فوز مانشستر يونايتد على وولفرهامبتون 1-0 

 

ترتيب الدوري الانجليزي 

1- نيوكاسل يونايتد: 3 نقاط
2- برايتون: 3 نقاط
3- مانشستر سيتي: 3 نقاط
4- آرسنال: 3 نقاط
5- كريستال بالاس: 3 نقاط
6- فولهام: 3 نقاط
7- مانشستر يونايتد: 3 نقاط
8- توتنهام هوتسبير: نقطة واحدة
9- برينتفورد: نقطة واحدة
10- ليفربول  : نقطة واحدة
11- وست هام يونايتد: نقطة واحدة
12- بورنموث: نقطة واحدة
13- تشيلسي: نقطة واحدة 
14- نوتينغهام فورست: بلانقاط
15- شيفيلد يونايتد: بلانقاط
16- إيفرتون: بلا نقاط
17- وولفرهامبتون: بلا نقاط
18- لوتون تاون: بلانقاط
19- بيرنلي  : بلا نقاط
20- أستون فيلا: بلا نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 

 

 

جوارديولا يكشف عن صدمة قوية بسبب مدة غياب دي بروين عن مانشستر سيتي

بايرن ميونخ يتجه للتعاقد مع حارس مانشستر سيتي

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مواعيد مباريات اليوم كاس السوبر الاوروبي مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية مانشستر سيتي كأس العالم للسيدات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مباريات الدوري القطري

مواد متعلقة

جوارديولا يكشف عن صدمة قوية بسبب مدة غياب دي بروين عن مانشستر سيتي

بايرن ميونخ يتجه للتعاقد مع حارس مانشستر سيتي

موعد مباراة إسبانيا ضد السويد في نصف نهائي كأس العالم للسيدات

الأكثر قراءة

أخبار مصر: أحمد مرتضى رئيسا للزمالك، بشرى بأسعار عمرة المولد النبوي، هجوم على مادلين طبر بعد الإساءة لعادل إمام، سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق

صالح عبد الحي، أغلى مطرب في تاريخ مصر الذي كان يتقاضى أجره ذهبا، وهذه نهايته الحزينة

أرخص مدينة في العالم، عربية

عادل إمام يتصدر تويتر بعد تصريحات مادلين طبر المسيئة، ومتابعون يلقنونها درسا

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 أغسطس 2023

أسعار الخضراوات اليوم، 9 جنيهات أقل سعر لكيلو البصل في سوق العبور

تعرف على أسعار الجبس اليوم الأربعاء 16-8-2023 في السوق المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

أرخص مدينة في العالم، عربية

عربي في إسطنبول، لغة الإشارة أنقذته من مصير مجهول بالطابق السادس

هفوات بايدن تنتقل لكبار مساعديه، شاهد قبل الحذف ماذا فعلت المتحدثة باسم البيت الأبيض

بسبب "سيلفي"، نهاية مأساوية لشاب وفتاة تعرضا لصدمة كهربائية على سكة قطار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الجبس اليوم الأربعاء 16-8-2023 في السوق المصري

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 16-8-2023 في الأسواق

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الأربعاء 16 أغسطس

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

أكثر المحافظات في عدد حالات الزواج خلال 2022 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية