الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يفتتح مشواره بالبريميرليج بالفوز على بيرنلي بثلاثية

الدوري الانجليزي، نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق بيرنلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

وسجل أهداف مانشستر سيتي نجمه النرويجي إيرلينج هالاند هدفين في الدقيقة 4 و36 قبل أن يضيف الهدف الثالث رودريجو هرنانديز في الدقيقة 75 من عمر المباراة لينتهى اللقاء بنتيجة 3-0.

أحداث مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

بدأ الشوط الأول بهجوم ضاغط من جانب مانشستر سيتي، وأسفر الضغط الهجومي عن هدف أول لصالح السيتيزن عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

وانتفض فريق بيرنلي هجوميا محاولا معادلة النتيجة وإدراك هدف التعادل، وأضاع لاعبوه أكثر من هجمة خطرة، بفضل التنظيم الدفاعي لفريق مانشستر سيتي.

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استعاد فريق مانشستر سيتي السيطرة الميدانية الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء، وحاول إدراك الهدف الثاني لتأمين تقدمه، وهو ما تحقق في الدقيقة 36 عن طريق إيرلينج هالاند بتسديدة رائعة سكنت المقص الأيمن لمرمى بيرنلي.

تشكيل مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر – مانويل أكانجي – ناثان آكي.

خط الوسط: ريكو لويس – رودريجو – كيفين دي بروين – برناردو سيلفا.

تشكيل بيرنلي أمام مان سيتي

وكان البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بيرنلي، قد أعلن تشكيل فريقه أمام مانشستر سيتي:

حارس المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: كونور روبيرتس، دارا أوشي، أمين الداخيلي، جوردن باير.

خط الوسط: لوكا كاليشو، ساندر بيرجي، جوشا كولين، فيتينهو.

خط الهجوم: زاكي أمادوني، فوستر.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي هو حامل لقب الدوري الإنجليزي من الموسم الماضي، ويسعى جاهدا للحفاظ على لقبه في الموسم الجديد

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

ونقلت مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي عبر شبكة قنوات bein sports الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديدا عبر قناة beIN Sports HD 1.

تصريحات جوارديولا قبل مواجهة بيرنلي

وتحدث جوارديولا، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس "نعم، جفارديول جاهز".

وردا على سؤال حول كيفية تعامل النجم الكرواتي مع باقي زملائه في الفريق، رد المدرب: "ممتاز".

كما أكد جوارديولا أن ناثان آكي سيكون جاهزا للمشاركة أمام بيرنلي، بعد غيابه عن مواجهة آرسنال بسبب الإصابة.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا قوله "الأسابيع الأولى تدور حول بناء الإيقاع، بدلا من التفكير في تحدي الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف "في سبتمبر لا تفكر سوى في مستوانا يوما بعد يوم.. سنحاول أن نكون أفضل من اليوم السابق، وأن نسعى لتحقيق اللقب".

مانشستر سيتي، فيتو

مانشستر سيتي ضد بيرنلي

ويدين بيرنلي بعودته لأجواء الدوري الممتاز لمدربه البلجيكي فينسنت كومباني، وهو الذي سيقود الفريق في مواجهة ناديه السابق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، الذي قضى معه كومباني فترة ذهبية لا تنسى في تاريخ الفريق "السماوي".

ويأمل جوارديولا، المدرب السابق لبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، لتحقيق لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي، ليصبح سيتي الفريق الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي منذ انطلاق البريميرليج الذي ينجح في تحقيق ذلك.