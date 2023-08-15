الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

بايرن ميونخ يتجه للتعاقد مع حارس مانشستر سيتي

ستيفان أورتيجا، فيتو
ستيفان أورتيجا، فيتو

كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن اهتمام نادي بايرن ميونخ، بضم ستيفان أورتيجا، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكر تقرير لشبكة "سكاي" أن بايرن ميونخ تواصل مع حارس مانشستر سيتي البديل، ستيفان أورتيجا البالغ من العمر 30 عاما.

كان بايرن ميونخ يناقش التعاقد مع حارس أرمينيا بيلفيلد السابق في يناير الماضي، لكنه قرر التعاقد مع يان سومر ليكون بديلا للحارس الأساسي مانويل نوير، المصاب.

Advertisements

وانتقل أورتيجا إلى مانشستر سيتي الموسم الماضي، عندما فاز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري الأبطال، وكأس الاتحاد الإنجليزي، تحت قيادة المدرب السابق لبايرن ميونخ جوسيب جوارديولا.

ويمتد عقد أورتيجا مع مانشستر سيتي حتى 2025.

كان حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا، أحد الخيارات المتاحة أمام بايرن ميونخ ليكون بديلا لنوير، لكنه انتقل إلى ريال مدريد، أمس الإثنين، فيما رحل سومر إلى إنتر ميلان.

قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الألماني

نجح بايرن ميونخ في التعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، قبل ساعات معدودة على انطلاق أولى مبارياته في موسم 2023-2024.

ووقع كين لبايرن مقابل 100 مليون يورو في صفقة قياسية في تاريخ الدوري الألماني وجميعها كانت لبايرن ميونخ.

هاري كين من توتنهام إلى بايرن ميونخ 100 مليون يورو.

لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونخ: 80 مليون يورو.

ماتيس دي ليخت من يوفنتوس إلى بايرن: 67 مليون يورو.

ليروي ساني من مانشستر سيتي إلى البايرن: 55 مليون يورو.

مين جاي كيم من نابولي إلى بايرن: 50 مليون يورو.

دايوت أوباميكانو من لايبزيج: 42.5 مليون يورو.

كورنتين توليسو من ليون: 41.5 مليون يورو.

خافي مارتينيز من أتلتيك بيلباو: 40 مليون يورو.

ماتيس هوملز من بوروسيا دورتموند: 38 مليون يورو.

ماريو جوتزه من بوروسيا دورتموند: 37 مليون يورو.

وأصبح كين بذلك أغلى لاعب في تاريخ بايرن والبوندسليجا، متجاوزا صفقة انتقال المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى النادي البافاري مقابل 80 مليون يورو.

لايبزيج يتوج بالسوبر الألماني على حساب بايرن ميونخ بعد الفوز 0/3

السوبر الأوروبي، عدوى فيروسية تضرب إشبيلية قبل مواجهة مانشستر سيتي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بايرن ميونخ مانشستر سيتي ستيفان أورتيجا يان سومر اورتيجا

مواد متعلقة

مانشستر سيتي يربط نجم الدفاع بعقد طويل لمدة 5 سنوات

مانشستر سيتي يعرض 70 مليون إسترليني لضم نجم وست هام

حارس مرمى ميلان ينافس بونو على الانضمام لـ بايرن ميونخ

الأكثر قراءة

انفراجة في ملف إعارة أحمد القندوسي لاعب الأهلي

أحمد مرتضى: لن نشارك في البطولة العربية بسبب اتحاد اليد

نجما بيراميدز على أعتاب المقاولون العرب

رد فعل ليفربول على اقتراب محمد صلاح من الدوري السعودي

رضا حجازي: قرار وزاري خلال أيام بشأن لائحة الانضباط بالمدارس

رفضت الزواج منه فطعنها في شرفها.. حيثيات حكم حبس أحمد فلوكس عامين بتهمة السب والقذف

جماهير الكرة العربية يثأرون من الهلال السعودي بعد هجومه علي الدوري المصري

بيان عاجل للحكومة بشأن الإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 15-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

رجل مضطرب يتسبب في إلغاء 32 رحلة جوية بأستراليا

عروس أمريكية تطلب الطلاق في الفرح لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر الرمان في سوق العبور

ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا اليوم الثلاثاء 15-8-2023

المزيد

انفوجراف

ترامب و18 آخرون.. قائمة المتهمين في قضية انتخابات جورجيا| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والمرض

عالم أزهري يحذر من نشر هذه الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي: تعرضك للحسد

حفظ القرآن على يد حليمة السعدية، أبرز المحطات في حياة محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق 

المزيد
الجريدة الرسمية