بايرن ميونخ يتجه للتعاقد مع حارس مانشستر سيتي

كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن اهتمام نادي بايرن ميونخ، بضم ستيفان أورتيجا، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكر تقرير لشبكة "سكاي" أن بايرن ميونخ تواصل مع حارس مانشستر سيتي البديل، ستيفان أورتيجا البالغ من العمر 30 عاما.

كان بايرن ميونخ يناقش التعاقد مع حارس أرمينيا بيلفيلد السابق في يناير الماضي، لكنه قرر التعاقد مع يان سومر ليكون بديلا للحارس الأساسي مانويل نوير، المصاب.

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وانتقل أورتيجا إلى مانشستر سيتي الموسم الماضي، عندما فاز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري الأبطال، وكأس الاتحاد الإنجليزي، تحت قيادة المدرب السابق لبايرن ميونخ جوسيب جوارديولا.

ويمتد عقد أورتيجا مع مانشستر سيتي حتى 2025.

كان حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا، أحد الخيارات المتاحة أمام بايرن ميونخ ليكون بديلا لنوير، لكنه انتقل إلى ريال مدريد، أمس الإثنين، فيما رحل سومر إلى إنتر ميلان.

قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الألماني

نجح بايرن ميونخ في التعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، قبل ساعات معدودة على انطلاق أولى مبارياته في موسم 2023-2024.

ووقع كين لبايرن مقابل 100 مليون يورو في صفقة قياسية في تاريخ الدوري الألماني وجميعها كانت لبايرن ميونخ.

هاري كين من توتنهام إلى بايرن ميونخ 100 مليون يورو.

لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونخ: 80 مليون يورو.

ماتيس دي ليخت من يوفنتوس إلى بايرن: 67 مليون يورو.

ليروي ساني من مانشستر سيتي إلى البايرن: 55 مليون يورو.

مين جاي كيم من نابولي إلى بايرن: 50 مليون يورو.

دايوت أوباميكانو من لايبزيج: 42.5 مليون يورو.

كورنتين توليسو من ليون: 41.5 مليون يورو.

خافي مارتينيز من أتلتيك بيلباو: 40 مليون يورو.

ماتيس هوملز من بوروسيا دورتموند: 38 مليون يورو.

ماريو جوتزه من بوروسيا دورتموند: 37 مليون يورو.

وأصبح كين بذلك أغلى لاعب في تاريخ بايرن والبوندسليجا، متجاوزا صفقة انتقال المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى النادي البافاري مقابل 80 مليون يورو.