الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

جوارديولا يكشف عن صدمة قوية بسبب مدة غياب دي بروين عن مانشستر سيتي

دي بروين،فيتو
دي بروين،فيتو

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن صدمة قوية بسبب مدة غياب لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين عن الملاعب.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: إصابة دي بروين خطيرة وعلينا أن نقرر إذا كان سيجري العملية ولكنه سيغيب لعدة أشهر!

 ويتوقع غياب دي بروين لمدة تصل إلى 4 شهور بعد إصابته أمام بيرنلي بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن قائمة فريقه التي ستخوض نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام إشبيلية، يوم الأربعاء المقبل، على استاد جورجيوس كارايسكاكيس.

Advertisements

ويشارك مانشستر سيتي في المباراة كونه بطلًا لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بينما توج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي غياب الثلاثي البلجيكي كيفين دي بروين، والبرتغالي برناردو سيلفا ومواطنه روبن دياز.

 

وجاءت قائمة مانشستر سيتي كالتالي:

كايل ووكر، كالفين فيليبس، جون ستونز، ناثان آكي، ماتيو كوفاسيتش، إيرلينج هالاند، جاك غريليش، إيمريك لابورت، رودريجو، ستيفان أورتيجا مورينو، جوليان ألفاريز، سيرجيو جوميز، جوسكو جفارديول، مانويل أكانجي، إيدرسون، ماكسيمو بيروني، فيل فودين، أوسكار بوب، كول بالمر، ريكو لويس، جيمس ماكاتي.

مانشستر سيتي يفتتح الدوري الإنجليزي بالفوز على بيرنلي

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق بيرنلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وسجل أهداف مانشستر سيتي نجمة النرويجي إيرلينج هالاند هدفين في الدقيقة 4 و36 قبل أن يضيف الهدف الثالث رودريجو هرنانديز في الدقيقة 75 من عمر المباراة لينتهى اللقاء بنتيجة 3-0.

بدأ الشوط الأول بهجوم ضاغط من جانب مانشستر سيتي، وأسفر الضغط الهجومي عن هدف أول لصالح السيتيزن عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

وانتفض فريق بيرنلي هجوميا محاولا معادلة النتيجة وإدراك هدف التعادل، وأضاع لاعبوه أكثر من هجمة خطرة، بفضل التنظيم الدفاعي لفريق مانشستر سيتي.

استعاد فريق مانشستر سيتي السيطرة الميدانية الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء، وحاول إدراك الهدف الثاني لتأمين تقدمه، وهو ما تحقق في الدقيقة 36 عن طريق إيرلينج هالاند بتسديدة رائعة سكنت المقص الأيمن لمرمى بيرنلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإسباني بيب جوارديولا الدوري الانجليزي جوارديولا بيب جوارديولا كيفين دى بروين مانشستر سيتي

مواد متعلقة

مفاجأة، محمد صلاح يمنح اتحاد جدة الضوء الأخضر للتفاوض مع ليفربول

السوبر الأوروبي، دي بروين وسيلفا ودياز خارج قائمة مانشستر سيتي لمواجهة إشبيلية

الدوري الإنجليزي، أرقام وإحصائيات مثيرة من قمة ليفربول وتشيلسي

في بيان رسمي، باريس سان جيرمان يعلن عودة مبابي للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

وفد تركي و3 عروض، تفاصيل جلسة زيزو مع أحمد مرتضى لحسم رحيله عن الزمالك

أسعار السجائر في مصر اليوم، شعبة الدخان تقترح حلولا للخروج من الأزمة

120 جنيهًا تراجعًا فى سعر الذهب خلال 48 ساعة

40 جنيها تراجعا فى سعر جرام الذهب بالأسواق

مركب كاميرات تجسس بتصورني في البيت، زوجة سعد الصغير تحرر محضرًا ضده

أحمد مرتضى: لن نشارك في البطولة العربية بسبب اتحاد اليد

الفصل بعد عامين، مدبولي يقر الحد الأقصى لبقاء طلاب الأزهر في الفرقة الواحدة

الزمالك: التعاقد مع صفقات سوبر في الانتقالات الصيفية شبه مستحيل

Advertisements

منوعات

المزيد

خبراء مناخ: 2024 أشد حرارة من 2023

مأكولات بحرية باستخدام طباعة الـ 3D، تعرف على التفاصيل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 15-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على شواطئ الإسماعيلية وأسعار الدخول

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يواصل الارتفاع في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد انتقال كايسيدو إلى تشيلسي، أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

أسامة قابيل: إفشاء أسرار الموتى أثناء الغسل خيانة للأمانة

أذكار المساء، نص أذكار المساء مكتوبة كاملة

المزيد
الجريدة الرسمية