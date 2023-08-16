مسلسل ارتفاع أسعار اللحوم عرض مستمر خلال 2023، وشعبة القصابين: لا نستطيع توقع حالة السوق

بالرغم من مرور أكثر من شهرين على موسم عيد الأضحى، إلا أن أسعار اللحوم في الأسواق مازالت عند معدلاتها المرتفعة، التي خالفت المواسم السابقة، حيث تنخفض أسعار اللحوم عند ما يسميه الجزارين «الفترة الميتة» وهي الفترة التي تلي عيد الأضحى مباشرة وتستمر حتى 3 أسابيع حد أدنى.

أسعار اللحوم في الأسواق، فيتو

عيد الأضحى 2023 مغاير ومختلف عن السنوات الماضية لهذه الأسباب

لكن موسم عيد الأضحى 2023، «كان موسم مغاير للمواسم الأخرى» ارتفاعات في الأسعار وقلة في الأضاحي، وحتى بعد انتهائه ظلت الأسعار رغم تحقيقها انخفاضات إلا أنها مازالت مرتفعة، وذلك لعاملين بقطاع اللحوم.

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بدأت رحلة ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق قبل عيد الأضحى تحديدًا في أواخر فبراير، حيث قفزت أسعار اللحوم بنسب تخطت الـ 100% واستمرت الارتفاعات حتى شهر مايو، الأمر الذي دعى عدد من أعضاء شعبة القصابين ونقابات الجزارين إلى دعوات إغلاق المحال لإنقاذ موسم عيد الأضحى.

تقرير الإحصاء بشأن ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن في يوليو 2023

وأكد التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية، فى شهــر يوليو 2023 مقارنة بشهر يونيو 2023، إذ ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.8%).

ووفقًا لتقرير «التعبئة العامة والإحصاء» فإن التغير السنوى في أسعار مجموعة اللحوم والدواجن خلال شهــر يوليو 2023 مقارنة بشهـر يوليو 2022، سجل ارتفاعًا بنسبة 93.4%.

رحلة ارتفاع أسعار اللحوم من شهر فبراير إلى مايو 2023

ارتفاع أسعار الأضاحي في عيد الأضحى 2023

وبدأ موسم عيد الأضحى على استحياء في بداية شهر يونيو، مع نفس الارتفاعات في أسعار اللحوم، حيث شهدت أسواق بيع الماشية حالة من قلة المبيعات مع ارتفاع أسعار القائم من اللحوم، حتى الجمال نافست لأول مرة على صدارة الأضاحي بعد الخرفان، ومر عيد الأضحى «موسم بلا لحمة» كما أطلق عليه عدد من المواطنين لقلة عدد الأضاحي.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة والسلاسل الغذائية خلال عيد الأضحى 2023

وخلال عيد الأضحى استمرت ارتفاعات أسعار اللحوم في محلات الجزارة خلال عيد الأضحى 2023، وحتى السلاسل الغذائية والهايبر ماركت اضطروا إلى توفير وإتاحة عبوات وزن نصف كيلو لحوم، فضلًا عن طرح لحوم هندي.

أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى 2023، فيتو

70 % انخفاضًا في أعداد الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى 2023

وأكد شلبي جابر عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، انخفاض أعداد الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى 2023، مشيرًا إلى أنها انخفضت بنسبة تزيد عن 70%، وهذا يعني أن 30% من المواطنين الذين اعتادوا على التضحية خلال عيد الأضحى في المواسم السابقة عزفوا عن ذلك خلال موسم 2023، أو أنهم لجأوا إلى المشاركة مع مجموعة في شراء أضحية.

شعبة أصحاب المدابغ تؤكد انخفاض أعداد الأضاحي خلال عيد الأضحى

وفي نفس السياق، أكد محمد مهران، رئيس شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة، تراجع أعداد الأضاحي خلال عيد الأضحى 2023، سواء من العجول أو الخراف والجمال، متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم القائم، مشيرًا إلى أنها انخفضت بنسبة تتراوح من 30 إلى 40% مقارنة بالأعوام السابقة.

أسعار الذرة والصويا في الأسواق، فيتو

أثر الإفراجات الجمركية عن الأعلاف على أسعار اللحوم

وانتهى عيد الأضحى، وكان الجميع يأمل أن تشهد الأسواق انخفاضًا كبيرًا في أسعار اللحوم لعدة أسباب منها، قلة الطلب على شراء اللحوم خلال الفترة التي تلي العيد، الذي عليه سيعطي فرصة لزيادة المعروض من اللحوم في الأسواق، إضافة إلى الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، التي معها انخفضت أسعار الأعلاف في الأسواق، مما أعطى بارقة أمل لانخفاض سعر اللحوم مع تراجع أسعار الأعلاف السبب الرئيسي فى زيادة سعر اللحمة في السوق.

لكن سرعان ما أنطفأت هذه البارقة مع عودة ارتفاع أسعار الأعلاف إلى الارتفاع، متأثرة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتطوراتها التي كانت على رأسها إعلان روسيا الإنسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب، إلى حانب استهداف روسيا لمناطق تخزين الحبوب في أوكرانيا بتوجيه ضربات عسكرية.

أسعار الأعلاف في الأسواق

وعادت أسعار الذرة والصويا إلى الارتفاع مرة أخرى، إذ سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 13500 جنيه، ذرة أوكراني نحو 12 ألف جنيه، صويا 46% بسعر 28 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 27 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 28 ألف جنيه.

أسعار اللحوم في الأسواق، فيتو

انخفاض طفيف في أسعار اللحوم البقري والجاموسي بالأسواق

وعن حالة الأسواق خلال الفترة الراهنة، يقول شلبي جابر،عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، إن أسعار اللحوم البقري والجاموسي انخفضت انخفاضات طفيفة عقب إنتهاء عيد الأضحى، لكنه ليس بالتراجع الذي يعيد اللحوم لمعدلات أسعار ما قبل موجة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها قبل عيد الاضحى.

10 جنيهات انخفاضًا في أسعار اللحوم كندوز بالأسواق

وأوضح عضو شعبة القصابين لـ «فيتو» أن أسعار اللحوم البقري والجاموسي تراجعت في الأسواق ومحلات الجزارة انخفاضًا لا يزيد عن 10 جنيهات في الكندوز، حيث يباع كيلو القائم من اللحوم البقري من 120 إلى 125 جنيهًا، ويصل سعر اللحم البقري في المذبح «قباني» نحو 220 جنيهًا.

أسعار اللحم الجاموسي في المجازر يصل لـ 210 جنيهات

وأضاف أن سعر اللحوم الجاموسي متوسط العمر وكبير السن «قباني» يتراوح من 170 إلى 180 جنيهًا، وأن سعر اللحم الجاموسي صغير السن فيباع «قباني» بنحو 210 جنيهات.

شلبي جابر، فيتو

أسعار اللحم الضاني مستقرة عند معدلاتها المرتفعة منذ عيد الأضحى

وعن أسعار لحوم الضاني، أشار إلى أن أسعار اللحم الضاني لم تتغير منذ عيد الأضحى، حيث حافظت على استقرار سعرها عند معدلاته المرتفعة دون انخفاض، مخالفة بذلك كواليس كل عام في موسم عيد الأضحى، إذ يعد عيد الأضحى موسم اللحم الضاني الرئيسي في مصر، الذي مع بدايته ترتفع أسعار اللحوم الضاني ثم تنخفض.

أسعار اللحوم الضاني تصل لـ 350 جنيهًا في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية

وتابع «جابر» أن أسعار اللحوم الضاني تتراوح من 270 جنيهًا حتى 350 جنيهًا في المناطق الشعبية، وترتفع أسعارها أكثر من ذلك في المناطق الراقية.

أسعار اللحوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الكندوز في المناطق الشعبية تصل لـ 300 جنيه

وأوضح أن أسعار اللحوم الكندوز في المحلات بالمناطق الشعبية تباع بسعر 300 جنيه، وهذه الأسعار أيضًا تختلف عن أسعار اللحوم في المناطق الراقية.

توقعات أسعار اللحوم وحالة الأسواق في الفترة المقبلة

وعن توقعاته بشأن أسعار اللحوم في الفترة المقبلة، قال «جابر» إنه لا يمكن التوقع بشأن التحركات السعرية للحوم خلال الفترة المقبلة، مع عدم تحديد مقدار العرض والطلب، ومدى تناسب المعروض من اللحوم مع القوة الشرائية خلال الأيام المقبلة.