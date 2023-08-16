الأربعاء 16 أغسطس 2023
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اقتصاد

10 جنيهات انخفاضًا في أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية، وهذه أسعارها

أسعار اللحوم اليوم،
أسعار اللحوم اليوم، فيتو

 أسعار اللحوم، انخفضت أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية الكبرى والمحال التجارية، بنحو 10 جنيهات مقارنة بسعره السابق، وذلك مع حالة الركود التي أصابت قطاع اللحوم خلال فترة ما بعد عيد الأضحى، وذلك وفقًا لتصريحات خبراء قطاع اللحوم لـ«فيتو».

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار اللحوم ومشتقاتها في السلاسل الغذائية الكبرى: 

أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية، فيتو

أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

سجلت  أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية الكبرى، نصف كيلو مكعبات لحم بقري بلدي نحو 139.97 جنيه، نصف كيلو لحم بقري مفروم بلدي نحو 140 جنيهًا، نصف كيلو سجق بقري بسعر 149.97 جنيه، نصف كيلو رقبة بقري نحو 166.97 جنيه، نصف كيلو مكعبات لحم بقري بلدي قليل الدسم بسعر 186.47 جنيه.

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وبلغ سعر نصف كيلو موزة بقري بلدي نحو 187.47 جنيه، نصف كيلو انتركوت بقري بلدي نحو 190.97 جنيه، إسكالوب بقري بلدي وزن نصف كيلو بسعر 186.47 جنيه، كفتة بقري بسعر 137.47 جنيه، برجر لحم بقري وزن 500 جرام بسعر 137.47 جنيه، ستيك ريب أي بلدي وزن 500 جرام بسعر 190.97 جنيه.

وسجل روست بيف بلدي وزن 2.5 كيلو سعر 1002.38 جنيه، نصف كيلو عظام بسعر 7.47 جنيه، ممبار بقري بسعر 59.95 جنيه، عرق فلتو بلدي وزن 500 جرام بسعر 222.97 جنيه، كيلو مكعب لحم بقري برازيلي مجمد بسعر 289.95 جنيه، رامب بقري بلدي وزن 500 جرام بسعر 190.97 جنيه، كيلو لحمة مفرومة هندي مجمدة بسعر 157.95 جنيه.

وسجلت موزة ضاني بلدي وزن 500 جرام بسعر 323.47 جنيه، سمانة بقري بلدي وزن 500 جرام بسعر 190.97 جنيه، مكعبات لحم ضاني بالعظم بلدي وزن 500 جرام بسعر 211.97 جنيه، ريش ضاني بلدي فيليه وزن 500 جرام بسعر 232.47 جنيه، ظهر فخذة بلدي بقري وزن 500 جرام بسعر 190.97 جنيه، كتف ضاني بلدي وزن 6 كيلو بسعر 2789.70 جنيه.

وبلغ سعر كفتة مجمدة نحو 187.95 جنيه، برجر بسعر 177.95 جنيه، مكعبات لحم جاموسي هندي مجمد بسعر 204.95 جنيه، كفتة ضاني مجمدة بسعر 187.95 جنيه، 2 كيلو رقبة ضاني بلدي بسعر 887.90 جنيه، ستروجانوف باللحم البلدي بسعر 500 جرام بسعر 190.97 جنيه.

وسجلت فخذة ضاني بلدي وزن 7 كيلو بسعر 3254.65 جنيه، ريش لحم بلدي وزن 500 جرام بسعر 205.47 جنيه، ستيك برازيلي بسعر 274.95 جنيه، كيلو عكاوي بسعر 319.95 جنيه، نصف كيلو مخاصي بسعر 159.97 جنيه، فوندو اللحم البقري وزن 500 جرام بسعر 194.97 جنيه، لحم مفروم برازيلي مجمد بسعر 269.95 جنيه، برجر ستيك مجمد بسعر 249.95 جنيه.

وبلغ سعر شاورما لحم برازيلي نحو 274.95 جنيه، لحم موزة بقري برازيلي سعر 267.95 جنيه، سوسيس مجمد سعر 218.95 جنيه، لحم كربتشو وزن 500 جرام بسعر 209.47 جنيه.

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تصريح مقلق من شعبة القصابين عن أسعار اللحوم بالأسواق

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أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 16-8-2023 في الدقهلية

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