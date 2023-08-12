جمال شعبان يكشف حقائق غريبة عن علاقة القهوة بالوفيات والأمراض الخطيرة

فوائد تناول القهوة، زف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، بشرى لعشاق تناول القهوة، مؤكدًا أن الدراسات الحديثة أثبتت أن تناول 3 فناجين من القهوة يوميًا يقلل من معدل الوفيات، حيث يقي من الفشل الكلوي واختلال كهرباء القلب.

فوائد تناول القهوة 3 مرات يوميًا

وعن فوائد تناول القهوة قال الدكتور جمال شعبان "بشرى سارة لعشاق القهوة.. ٣ فناجين من القهوة يوميا قد تحفظك من الفشل الكلوي الحاد كما تقلل معدل الوفيات بصفة عامة وتقلل من نوبات اختلال كهرباء القلب ودقاته الطارئة وتقلل نسب الإصابة بأمراض القلب حسب كلية القلب الأمريكية"

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وأكدت الأبحاث العلمية، وعن فوائد القهوة، أن تناول القهوة يقلل من احتمالية الإصابة بالسرطان، وأثبتت العديد من الدراسات أن تناول القهوة يمكن أن يخفض من احتمالية الإصابة بالسرطان، وهذه الوقاية تشمل العديد من أنواع السرطان، كسرطان الفم والقولون، حيث تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة، التي تسهم في الحد من انتشار السرطان.

تناول القهوة ومخاطر حدوث تليف الكبد

كما يخفض تناول القهوة من مخاطر حدوث تليف الكبد، بحسب الدراسات الحديثة، حيث يتسبب تليف الكبد في وفاة أكثر من 20 ألف شخص سنويًا، وتشير الدراسات إلى أن شرب القهوة قد يسبب تقليل احتمال الإصابة بتليف الكبد، وشرب ما يتراوح بين 3 إلى 4 فناجين يوميًا من القهوة، قد يقلل احتمال الإصابة بالتليف بنسبة من 30 إلى 80%.

علاقة القهوة بالأمراض الخطيرة، فيتو

وذكرت الدراسة أيضًا أن تناول القهوة يحمي من الزهايمر، وأكد المختصون أن احتمال الإصابة بالزهايمر ينخفض لدى متناولي القهوة بنسبة 16%، بالمقارنة لمن لا يتناولون القهوة.

علاقة القهوة بالسمنة ومرض بالراكنسون

وأظهرت الدراسة أن تناول القهوة يحد من مخاطر السمنة، حيث يسهم الكافيين في ضبط الوزن، وتناول القهوة بشكل منتظم على مدار اليوم يساعد في عملية حرق السعرات الحرارية.



كما يقي تناول القهوة من من مرض باركنسون "الشلل الرعاش"، الذي يصيب، غاليًا، المتقدمين في السن، ويسبب الاهتزاز وتيبس العضلات، والعديد من الأعراض الأخرى، حيث يٌعتقد أن الكافيين الموجود في القهوة يقي من الباركنسون.



وتحسن القهوة المزاج، حيث أثبتت الدراسات أن ما يزيد عن 18 مليون شخص حول العالم يواجهون الاكتئاب، ووجدت الدراسات أن القهوة تساعد في التقليل من مخاطر الاكتئاب.



وتعد القهوة مصدر غني بمضادات الأكسدة، حيث يمكنها الوقاية من التلف والشيخوخة، وتحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن من يشربون القهوة بشكل منتظم، يكونون أقل عرضة للإصابة بالسكر من النوع الثاني.

فوائد الكافيين وأضرار الإكثار من القهوة

وتوصلت الدراسات إلى أن النساء اللاتي اعتدن على تناول من 2 أو 3 فناجين من القهوة يوميًا، لديهن دهون أقل من غيرهن، ويعود ذلك لاحتواء القهوة على مركبات مضادة للسمنة، تعمل على تخفيض الدهون في الجسم.



ويلجأ الناس لتناول القهوة، لاحتوائها على الكافيين كمنبه، حيث تؤدي لخفض التنبيهات العصبية، وبالتالي تعتبر منبه ومحفز عالي الفعالية. ويعتبر الكافيين فعال جدًا حين يرغب الإنسان في استعادة نشاطه.



وأكدت الأبحاث على الفوائد الصحية للقهوة، لكنها حذرت من الإكثار من تناولها، حتى لا تسبب العديد من الأضرار، التي قد تصل لمرحلة الإدمان، ويصاب الشخص المدمن لتناول القهوة بالصداع الشديد عند عدم تناولها.