عامر حسين يكشف طريقة تأهل ناد من القسم الثالث للدوري الممتاز

عامر حسين، أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن فكرة قيام أندية الشركات بدفع رسوم 1% من القيد، لدعم الأندية الشعبية سواء في الدوري المصري الممتاز، أو الدرجات الأدنى، مشيرًا إلى أن جمال علام رئيس الاتحاد وراء مقترح رعاية الشركات للأندية الشعبية لمدة ثلاث سنوات قبل قبول أي فريق تابع لمؤسسة أو شركة.

نظام الصعود من القسم الثالث للممتاز

وقال عامر حسين في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الذي يحصل على المركز الثالث في دوري المحترفين، سيخوض دورة رباعية مع رؤوس المجموعات الثلاث في القسم الثاني (ب)".

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وأضاف عامر حسين: "سيهبط 6 أندية من دوري القسم الثاني أ للقسم الثاني ب، على أن يصعد مثلها من القسم الثاني ب إلى القسم الثاني أ".

انتظار أجندة الكاف

وأكمل عامر حسين: "ننتظر أجندة الكاف، وموقف دوري السوبر الإفريقي، من أجل تحديد مواعيد بعض البطولات المحلية، وحتى يتم أيضًا إبلاغ روي فيتوريا ليضع أجندة المباريات، وسوف يتم وضع التصور بالتنسيق مع رابطة الأندية".

أصدر اتحاد الكرة المصري قبل قليل بيانًا رسميًّا، يكشف فيه أبرز الملفات التي تمت مناقشاتها خلال اجتماع المجلس الذي عقد أمس الإثنين، واستمر حتى منتصف ليل اليوم الثلاثاء.

بيان اتحاد الكرة المصري

وجاء مضمون البيان الصادر عن اتحاد الكرة على النحو التالي:

بيان

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، اجتماعًا تم خلاله مناقشة العديد من البنود والملفات على رأسها شكل مسابقة دوري القسمين الثاني والثالث، واتخذ المجلس عدة قرارات جاءت كالتالي:



- ناقش المجلس المذكرة المقدمة من الشئون القانونية للاتحاد، بخصوص اجتماع بعض ممثلي أندية القسمين الثاني والثالث، وأفادت مذكرة الشئون القانونية بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وسوف يتم إخطار الجهة الإدارية بذات التقرير.



- وافق المجلس على إسناد تسويق ورعاية وبث مباريات القسم الثاني إلى الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، على أن يتم تقسيم العائد مناصفة بين المجموعة الأولى "٢٠ ناديًا" والمجموعات الثلاث الباقية "٥٦ ناديًا".



- اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني طبقًا لشروط المسابقة الصادرة في بداية الموسم.



- إضافة شرط رعاية نادٍ شعبي لمدة ٣ سنوات على الأقل لقبول أي نادٍ جديد تابع لشركة في الاتحاد المصري لكرة القدم.



- تحصيل ١ ٪ من رسوم القيد من أندية الشركات لدعم الأندية الشعبية.



- تحديد يوم ٢٤ أغسطس الجاري موعدًا لعقد اجتماع، لاختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات مواليد ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ و٢٠٠٩.

مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، فيتو

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