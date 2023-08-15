نادي المطرية لـ اتحاد الكرة: نحن الأحق بمقعد الجمعية العمومية

قرر نادي المطرية بقيادة محمود زكي رئيس النادي، تقديم مذكرة رسمية لاتحاد الكرة للاعتراض علي إقامة مباراة فاصلة مع فريق دياموند لتحديد النادي المنضم لعضوية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة .

وكان محمود زكى رئيس نادي المطرية عقد اليوم الثلاثاء، اجتماعا إسلام الحسيني المشرف العام على النشاط الرياضي وعضو مجلس الإدارة وهيثم هلال مدير عام إدارة النشاط الرياضى لبحث خطاب اتحاد الكرة بخصوص إقامة مباراة بين نادى المطرية وفريق " دياموند " لتحديد النادي المنضم لعضوية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

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وأكد رئيس نادي المطرية في تصريحات خاصة لفيتو، ما هو المعيار القانوني الذي اتخذه اتحاد الكرة وكيفية تحديده معيار الجدارة الرياضية بين المطرية ودياموند على الرغم من أن نادي المطرية من الأندية الكبيرة والشعبية التي لها تاريخ منذ خمسينيات القرن الماضي علاوة على اكتمال الأنشطة الرياضية بالنادي مقارنة بالنادي المنافس.

وأوضح رئيس نادي المطرية أن ناديه هو الأحق بالتواجد في عمومية اتحاد الكرة وأن النادي سيسلك الطرق القانونية للحفاظ على حق النادي الذي تأسس منتصف القرن الماضي.

وخرج اتحاد الكرة، بخطاب جديد بشأن تحديد عضو الجمعية العمومية للاتحاد عن إقليم القاهرة الكبري بين فريقي دياموند والمطرية.

وأخطر اتحاد الكرة دياموند والمطرية بإقامة مباراة فاصلة بين الفريقين، مطلع الشهر المقبل لتحديد عضو الجمعية العمومية لأول مرة.

خطاب اتحاد الكرة للمطرية ودياموند

وأكد اتحاد الكرة في خطابه أن إقامة المباراة بين الفريقين لتحديد عضو العمومية بسبب تساويهما في الجدارة الرياضية بنسبة 3% وهي النسبة التي تحدد ممثل القسم الرابع في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة عن موسم 2022-2023.