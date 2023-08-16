محافظات مصر، تدشين عيادات خارجية للمدنيين بالمستشفى العسكري بالمنوفية، غدا اختبارات القبول بمدارس WE للتكنولوجيا بالوادي الجديد، وحركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن بالدقهلية

شهدت محافظات مصر خلال الـ 24 ساعة عددًا من الاخبار والجولات والتصريحات الهامة ترصدها لكم فيتو خلال التقرير التالي:

الخميس المقبل، بدء اختبارات القبول بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء إجراء اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، وذلك اعتبارًا من غد الخميس ١٧ وحتى الأحد ٢٠ أغسطس الجارى، بعد إغلاق باب التقديم وفقًا للمعايير والشروط المعلنة للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية، مؤكدًا التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإجراء الاختبارات داخل المحافظة تيسيرًا على المتقدمين.. لــ التفاصيل اضغط هنا

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محافظ جنوب سيناء يتابع موقف المشروعات خلال ترأسه مؤتمر المتابعة الأسبوعي

وتابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، موقف المشروعات الجارية والمشروعات الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال خطة العام المالي الجاري 2023 / 2024 وذلك خلال ترأسه مؤتمر المتابعة الدوري الاسبوعي، بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، والقيادات التنفيذية ورؤساء المدن، ومديري المديريات وإدارات الديوان العام، وممثلي الشركات المشرفة والمنفذة علي المشروعات بالمحافظة.. لــ التفاصيل اضغط هنا

حركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء في الدقهلية

وعلى جانب آخر، أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية حركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء في عدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقال "مختار" إن الحركة الجديدة تأتي في إطار توجهات الدولة التي تستهدف ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب والمرأة، مضيفًا أن هذه الحركة الجديدة تأتي أيضًا لتحقيق لمبدأ التدوير الوظيفي طبقًا لقرار مجلس الوزراء.

كما أشار "المحافظ" إلى أن الحركة تمت على أسس من العدالة والشفافية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الاهتمام.. لــ التفاصيل اضغط هنا

محافظ المنوفية يشهد تدشين العيادات الخارجية للمدنيين بالمستشفى العسكري

كما شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تدشين العيادات الخارجية بالمستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم لتقديم الخدمات الصحية والاستشارات الطبية بمختلف التخصصات المتنوعة أمام المدنيين.

ويأتي ذلك في ضوء ما توليه القيادة السياسية من اهتمام للارتقاء بمنظومة القطاع الطبي كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة، وأشار المحافظ إلى أن مبادرة التعاون مع المستشفى العسكري تعد خطوة جيدة لدعم القطاع الصحي بالمحافظة وإنهاء قوائم الانتظار وقرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.. لــ التفاصيل اضغط هنا

محافظ الغربية يتفقد إنشاء مستشفى السنطة المركزي

ومن ناحية أخرى أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على المتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات قطاع الصحة من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية، بهدف إنهائها طبقا للجدول الزمني الموضوع، منها مستشفى السنطة المركزي التي يتم تنفيذها ضمن خطة الدولة للتوسع في بناء مستشفيات جديدة تساهم في تقديم خدمات طبية متميزة من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا.

جاء ذلك خلال متابعته سير العمل بمستشفى السنطة المركزي بحضور منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.. لــ التفاصيل اضغط هنا