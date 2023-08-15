محافظ المنوفية يشهد تدشين العيادات الخارجية للمدنيين بالمستشفى العسكري

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تدشين العيادات الخارجية بالمستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم لتقديم الخدمات الصحية والاستشارات الطبية بمختلف التخصصات المتنوعة أمام المدنيين.

ويأتي ذلك في ضوء ما توليه القيادة السياسية من اهتمام للارتقاء بمنظومة القطاع الطبي كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة، وأشار المحافظ إلى أن مبادرة التعاون مع المستشفى العسكري تعد خطوة جيدة لدعم القطاع الصحي بالمحافظة وإنهاء قوائم الانتظار وقرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

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كما جاء بحضور عميد طبيب محمد عبد العزيز أبو شنب مدير مستشفى المنوفية العسكرى، الأستاذ الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، العميد هشام عبد الصمد المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور حسين ندا نقيب الأطباء للمحافظة، الدكتور ناصر عبد الباري عميد كلية الطب، وعدد من عمداء الكليات بجامعة المنوفية.

وبدأت الاحتفالية بكلمة لمدير مستشفى المنوفية العسكري، أشار خلالها إلى أن المنوفية قد شرفت بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستشفى العسكري في عام 2018، لافتًا أنه تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية وحرص القوات المسلحة بدعم القطاع الطبى فتم التنسيق مع محافظة المنوفية وكلية الطب بجامعة المنوفية ووزارة الصحة لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين.

وأكد أن المستشفى تستقبل كافة الحالات المرضية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وشاركت فى تنظيم العديد من المبادرات الرئاسية الصحية والتطعيم ضد فيروس كورونا وإنهاء قوائم الانتظار، هذا وتم عرض فيديو توضيحي عن المستشفى العسكري منذ نشأتها والأقسام الطبية بها والخدمات الصحية وما تشمله من أجهزة حديثة متطورة.

وتفقد محافظ المنوفية الأقسام الطبية بالعيادات الخارجية بالمستشفى، والتي تضم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، المسالك البولية، الأنف والأذن، الأورام، الأطفال وغيرها من التخصصات المتنوعة"، فضلا عن القيام بإجراء التدخلات الطبية واستقبال حالات قوائم الانتظار "تأمين صحي - علاج على نفقة الدولة "وذلك من خلال نخبة من الأخصائيين والاستشاريين في تمام الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 7 مساءً يوميا.

وخلال تفقده، أشاد المحافظ بمستوى التجهيزات الطبية والخدمات الصحية المقدمة للمترددين بالمستشفى، مؤكدًا على استمرار التعاون والتنسيق التام مع المستشفى العسكرى كونه صرح طبي عملاق ونقلة نوعية في المجال الطبي بالمحافظة لما يشمله من أجهزة ومعدات طبية حديثة ومتطورة ونخبة متميزة من الأطباء والاستشاريين وتوفير كافة أشكال الرعاية والخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن بمختلف التخصصات الطبية مما يعود بالنفع العام على أبناء المنوفية من المدنيين والعسكريين.

هذا وعلى من يرغب من أبناء وأهالي المحافظة في الحصول على الخدمات الطبية بالمستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم التواصل والاستفسار من خلال الأرقام التالية (0482096484 – 01122211332 – 01122239338 / واتساب 01000910662).