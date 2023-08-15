الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الغربية يتفقد إنشاء مستشفى السنطة المركزي

محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد مستشفى السنطة المركزي،فيتو

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على المتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات قطاع الصحة من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية، بهدف إنهائها طبقا للجدول الزمني الموضوع، منها مستشفى السنطة المركزي التي يتم تنفيذها ضمن خطة الدولة للتوسع في بناء مستشفيات جديدة تساهم في تقديم خدمات طبية متميزة من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا.

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جاء ذلك خلال متابعته سير العمل بمستشفى السنطة المركزي بحضور الاستاذه  منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.

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وتفقد المحافظ خلال جولته أعمال تطوير مستشفى السنطة المركزي والتي يتم إنشاؤها على مساحة 4900 م2 لتضم 223 سريرا داخل أقسام "العيادات الخارجية، الطوارئ، الأشعة، الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، غرف عمليات، معامل، أقامه مرضى عناية مركزة نساء وتوليد، أطفال، غرف" عزل، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى86٪.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات في ملف تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المملوكة للدولة.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة لمناقشة تعظيم موارد المحافظة، بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، الأستاذ عبد الشافي كمال مدير الشئون القانونية والدكتورة ريهام غنيم مدير الشئون المالية.

وخلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية الإجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الملف خلال الفترة الماضية، كما ناقش مع الحاضرين المعوقات التي تحول دون تحقيق أقصى استفادة ممكنة والمقترحات والحلول العاجلة لها.

وأوضح رحمي أن المحافظة أعدت ملفا متكاملا عن قطع الأراضي غير المستغلة والمملوكة للدولة بهدف الاستثمار والاستفادة القصوى منها، كما تعمل المحافظة بشكل يومي على تحصيل مستحقات المحافظة لدى الغير  واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الممتنعين عن دفع حقوق الدولة، هذا إلى جانب التسويق للمحال التجارية والوحدات المملوكة للمحافظة.

كما ناقش المحافظ تنظيم العمل بمنظومة الإعلانات والمتابعة المستمرة للإعلانات بالشوارع والميادين وإزالة المخالف منها حفاظًا على حق المواطن والدولة، موجهًا بالإعلان عن جميع المناقصات والمزايدات العلنية وجميع أساليب الطرح في كافة الجهات والوسائل الإعلامية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد تنفيذًا لأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

ووجه المحافظ بالمراجعة الشاملة والتقييم الفعلي للقيم الإيجارية لأصول الدولة وفقا للقيمة السوقية لكافة الكيانات المؤجرة لضمان حق الدولة والحفاظ على حق المواطن، مؤكدًا على أهمية ترشيد الإنفاق في كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام.

 

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