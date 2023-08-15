الخميس المقبل، بدء اختبارات القبول بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء إجراء اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس ١٧ وحتى الأحد ٢٠ أغسطس الجارى، بعد إغلاق باب التقديم وفقًا للمعايير والشروط المعلنة للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية، مؤكدًا التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإجراء الاختبارات داخل المحافظة تيسيرًا على المتقدمين.

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من جانبه أشار المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، إلى أنه جرى تقسيم المتقدمين إلى مجموعات لعدم التزاحم، على أن يُعقد اختبار المتقدمين من مركزى الخارجة وباريس بمقر مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية بالخارجة، واختبار المتقدمين من مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط بمقر مركز التطوير التكنولوجي بإدارة الداخلة التعليمية.

تعد مدرسة We أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في الوادي الجديد، والتي دخلت الخدمة العام الدراسي الماضى بإجمالي ٥٠ طالب، حيث تقبل لمدرسة طلاب الشهادة الإعدادية بمجموع يتعدى ٢٥٠ درجة واهمها درجات الطالب في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

وتضم مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا 5 أقسام هي قسم تكنولوجيا الاتصالات، وقسم تكنولوجيا الالكترونيات، وقسم تكنولوجيا الكهرباء، وقسم تكنولوجيا المعلومات والحاسب.

وتتولى المدرسة تدريب الطالب للتوجه إلى سوق العمل مباشرة، وذلك بتدريبه من خلال فروع الشركة أثناء الدراسة، مع إعطاءه مكافأة مالية كل شهر، وللطالب الحق في دخول بيوت الطلبة بمدينة الخارجة للمغتربين.

ومدة الدراسة بها ثلاثة سنوات يمنح الطالب المتخرج بعدها شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما يمنح الخريج شهادة خبرة معتمدة من الشركة المصرية للاتصالات، تمنح للطالب بعد اجتيازه فترات التدريب العملي المقررة بكفاءة تؤهله بأن يكون له الأولوية في سوق العمل بفروع شركة المصرية للإتصالات والسنترالات وبمرتبات مجزية.

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