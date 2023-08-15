بعد تحذير مصر، أول دولة عربية تعلن رصد إصابات بمتحور كورونا الجديد EG 5

بعد توقع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ظهور متحورات جديدة لكورونا فى مصر، أعلنت الكويت رصد إصابات بمتحور كورونا الجديد اي جي 5 (EG 5) سريعة الانتشار.

الكويت تعلن رصد متحور كورونا إي جي 5 (EG 5)

وفى التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، رصدها لمتحور إي جي 5 (EG 5)، محذرة من أنه سريع الانتشار رُغم تأكيدها استقرار الوضع الصحي في البلاد.

الصحة الكويتية قالت في بيان، إن ظهور مثل تلك المتحورات (EG 5) يعد أمرًا متوقعًا ولا يدعو للقلق، حيث إن التحورات من السمات الأساسية للفيروسات، ودعت فى حال ظهور أي أعراض أو علامات لعدوى تنفسية ضرورة عدم مخالطة الآخرين، واستكمال التطعيمات الموسمية ذات الصلة بالأمراض التنفسية المعدية.

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لم يوضح بيان وزارة الصحة الكويتية، عدد الإصابات بالمتحور الجديد إي جي 5، لكنه أكد في الوقت نفسه ضرورة "الالتزام بإجراءات الوقاية للممارسين الصحيين، ورواد المؤسسات الصحية العلاجية".

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وأشار بيان وزارة الصحة الكويتية، إلى أن متحور إي جي 5 يعد أحد "المتحورات الفرعية لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، الذي رصد في الوقت الحالي في نحو 50 دولة حول العالم".

وقالت الصحة الكويتية، إنه لا يوجد دليل على أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى، التي تم رصدها من قبل، إلا أنه لوحظ سرعة انتشاره في بعض المناطق حول العالم.

أعراض المتحور الجديد تشبه نزلات البرد

من جهته، أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري أمراض الحساسية والمناعة فى تصريح خاص لـ"فيتو"، أن أعراض الإصابة بنزلات البرد العادية تتشابه مع أعراض متحور فيروس كورونا الجديد.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة، أن تحورات فيروس كورونا المستمرة حولت فيروس كورونا إلى إصابة شبيهة بنزلة البرد، ويتم التعامل مع أى نزلة برد علي أنها اشتباه بفيروس كورونا، مؤكدا أن ٩٠% من حالات الإصابة بفيروس كورونا أصبحت حالات بسيطة.

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