الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الصحة بعد ظهور متحور جديد لكورونا: ندعو للحذر وليس الرعب (فيديو)

المتحور الجديد لكورونا،
المتحور الجديد لكورونا، فيتو

متحور كورونا الجديد، قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة: "الكورونا انتهت كوباء ولكن لم ينته الفيروس".

 

هل هناك خطورة من المتحور الجديد لكورونا؟

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي": "مع ظهور المتحور الجديد لكورونا ندعو للحذر ولا ندعو للخوف أو الرعب، اذا كان فيه بعض الاهتمام بالمتحور ولكنه ليس بالأخطر".

 

خطورة المتحور السائد عالميا

وأكد: "لم يظهر متحور أخطر من دلتا، والمتحور الجديد لكورونا لا يختلف عن الأوميكرون ولا يوجد خطورة منه ولا زيادة في شدة الإصابة ولكنه سريع الانتشار وقدرته تخطى المناعة المكتسبة من الحصول علي تطعيمات لقاح كورونا أو المناعة الطبيعية".
 

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الصحة العالمية تكشف سرعة انتشار متحور كورونا الجديد EG.5 ومدى خطورته

مستشار الرئيس للصحة: نتوقع ظهور متحورات جديدة لكورونا ونخشى تأثيرها على المرضى (فيديو)

 

في وقت سابق، كشفت  منظمة الصحة العالمية، عن طبيعة المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 ومدى خطورته.

وأفادت منظمة الصحة العالمية أنه بالنسبة إلى تقييم المخاطر العالمية لـلمتحور EG.5 في الوقت الحالي ما زال منخفضًا مثل XBB.1.16 والمتحورات الأخرى المصنفة على أنها مثيرة للاهتمام، وذلك طبقًا للأدلة المتاحة.

 

سرعة انتشار الفيروس وقدرته على الهروب المناعي
 


أكدت منظمة الصحة العالمية أنه على الرغم من سرعة انتشاره وقدرته على الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المرض أو الخطورة.


كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت انتهاء حالة الطوارئ الصحية لمرض كوفيد-19 على مستوى العالم، في 5 مايو 2023، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح فيروس كوفيد-19 متوطنًا بجميع دول العالم ويتم التعامل معه كباقي الأمراض التنفسية الحادة الأخرى.

 

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة  أن المتحور السائد حاليًا في العالم هو المتحور أوميكرون وهو سريع الانتشار ولكنه أقل حدة وأقل خطورة من المتحورات الأخرى، ومازالت تظهر متحورات فرعية جديدة من المتحور أوميكرون وجميعها تتسبب في حدوث حالات بسيطة ولم تظهر أي  دلائل على زيادة في شدة المراضة أو الخطورة.

 

منظمة الصحة العالمية  تراقب حاليًا العديد من متحورات فيروس كوفيد-19

 

وأضاف «عبدالغفار» أن منظمة الصحة العالمية  تراقب حاليًا العديد من متحورات فيروس كوفيد-19، منها 3 متحورات مصنفة على أنها مثيرة للاهتمام وهي (XBB.1.16، XBB.1.5، EG.5)، وستة متحورات أخرى مصنفة أنها تحت المراقبة، مضيفا أنه على المستوى العالمي، لايزال XBB.1.16 هو المتحور الأعلى انتشارًا، حيث تم الإبلاغ عنه من إجمالي 101 دولة منذ ظهوره، وتمثل نسبة انتشاره 25,2% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023، أما المتحور XBB.1.5، فتم الإبلاغ عنه من 121 دولة على مستوى العالم، وتمثل نسبة انتشاره 12,7% خلال نفس الفترة الزمنية.


وعن المتحور (EG.5، ) قال «عبدالغفار» انه أحد  السلالات  الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 (خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون)، تم الإبلاغ عنه لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه على أنه متحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023، ثم تم بعدها تصنيفه كمتحور مثير للاهتمام، حيث أنه يحتوي على سمات وراثية مشابهة للمتحور  XBB.1.5 مع وجود طفرات إضافية، مشيرا إلى أنه حتى 7 أغسطس 2023، تم الإبلاغ عن 7354 عينة للمتحور EG.5 من 51 دولة، وبلغت نسبة انتشاره على مستوى العالم 17,4% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023.

وكشف «عبدالغفار» أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن معظم العينات المبلغة من الصين (30.6٪، 2247 عينة)، أما الدول الأخرى التي تحتوي على 100 عينة على الأقل هي الولايات المتحدة الأمريكية (18.4٪، 1356 عينة)، جمهورية كوريا (14.1٪، 1040 عينة)، اليابان (11.1٪، 814 عينة)، كندا (5.3٪، 392 عينة)، أستراليا (2.1٪، 158 عينة)، سنغافورة (2.1٪، 154 عينة)، المملكة المتحدة (2.0٪، 150 عينة)، فرنسا (1.6٪، 119 عينة)، البرتغال (1.6٪، 115 عينة)، وأسبانيا (1.5٪، 107 عينة).

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الصحة وزارة الصحة متحور كورونا الجديد كورونا متحور أوميكرون متحور دلتا الدكتور حسام حسني

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