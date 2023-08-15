العُليا للفيروسات تكشف أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد

متحور كورونا الجديد، أكد الدكتور أشرف حاتم عضو اللجنة العليا للفيروسات:"لم يثبت معمليا حتي الآن وصول المتحور الجديد لكورونا مصر".

هل هناك خطورة من متحور كورونا الجديد؟

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: متحور كورونا الجديد الموجود في أوروبا انجلترا وشمال فرنسا ضعيف ولا يمثل فزع.

أعراض متحور كورونا الجديد

وأوضح: "من أعراض متحور كورونا الجديد أنه يصيب بالرشح والصداع وتكسير في الجسم واحتقان في الحلق والمصاب يتماثل للشفاء دون أي أدوية ولكن يعطى للمريض مخفض للحرارة".

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لقاح كورونا والانفلونزا



ولفت:"من المتوقع توفير لقاح لكورونا ولقاح خماسي اَخر للإنفلونزا سنويا".

ووجهت منظمة الصحة العالمية نصائح للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5 بعد ظهوره في 51 دولة.

متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5



وتضمنت أهم تلك النصائح:



١- الحفاظ على التطعيمات للفئات الأكثر عرضة للإصابة



٢- الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي



٣- ارتداء الكمامة وغسيل الأيدي باستمرار



ونصحت المنظمة الدول بالإبلاغ عن وجود أي حالات، والحفاظ على المكتسبات الصحية التي اكتسبتها الدول خلال فترة الكوفيد استعدادا لأي طارئ.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، عن طبيعة المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 ومدى خطورته

وأفادت منظمة الصحة العالمية أنه بالنسبة إلى تقييم المخاطر العالمية لـلمتحور EG.5 في الوقت الحالي ما زال منخفضًا مثل XBB.1.16 والمتحورات الأخرى المصنفة على أنها مثيرة للاهتمام، وذلك طبقًا للأدلة المتاحة.

سرعة انتشار الفيروس وقدرته على الهروب المناعي



أكدت منظمة الصحة العالمية أنه على الرغم من سرعة انتشاره وقدرته على الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المرض أو الخطورة.



كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت انتهاء حالة الطوارئ الصحية لمرض كوفيد-19 على مستوى العالم، في 5 مايو 2023، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح فيروس كوفيد-19 متوطنًا بجميع دول العالم ويتم التعامل معه كباقي الأمراض التنفسية الحادة الأخرى.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن المتحور السائد حاليًّا في العالم هو المتحور أوميكرون وهو سريع الانتشار ولكنه أقل حدة وأقل خطورة من المتحورات الأخرى، ومازالت تظهر متحورات فرعية جديدة من المتحور أوميكرون وجميعها تتسبب في حدوث حالات بسيطة ولم تظهر أي دلائل على زيادة في شدة المراضة أو الخطورة.

متحور أوميكرون المتحور الأعلى انتشارًا



وأضاف «عبد الغفار» أن منظمة الصحة العالمية تراقب حاليًّا العديد من متحورات فيروس كوفيد-19، منها 3 متحورات مصنفة على أنها مثيرة للاهتمام وهي (XBB.1.16، XBB.1.5، EG.5)، وستة متحورات أخرى مصنفة أنها تحت المراقبة.

أضاف أنه على المستوى العالمي، لايزال XBB.1.16 هو المتحور الأعلى انتشارًا، حيث تم الإبلاغ عنه من إجمالي 101 دولة منذ ظهوره، وتمثل نسبة انتشاره 25,2% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023، أما المتحور XBB.1.5، فتم الإبلاغ عنه من 121 دولة على مستوى العالم، وتمثل نسبة انتشاره 12,7% خلال نفس الفترة الزمنية.